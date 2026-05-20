"Против Љубише Петровића континуирано се предузимају законом прописане мјере"

20.05.2026 12:12

Тужилаштво у Бијељини
Фото: Правосуђе.ба

Окружно јавно тужилаштво у Бијељини запримило је 15. маја извјештај против градоначелника Бијељине Љубише Петровића због сумње да је злоупотријебио службени положај.

Из тужилаштва су Срни потврдили да је овај извјештај придружен раније формираном предмету, у оквиру којег поступајући тужилац континуирано предузима законом прописане мјере и радње и прикупља доказе у циљу доношења тужилачке одлуке.

Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић осумњичен је за злоупотребу службеног положаја исплатом више од 100.000 КМ противно правним актима града.

Из Полицијске управе Бијељина навели су иницијале осумњиченог и да је извјештај о почињеном кривичном д‌јелу поднесен у понед‌јељак, 11. маја.

Љубиша Петровић

ОЈТ Бијељина

градоначелник Бијељине

кривично дјело

злоупотреба положаја

