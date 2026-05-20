Вулић: Да ли Уставни суд штити Шмита, рушитеља уставног поретка?

Предсједавајућа Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине Бих Сања Вулић затражила је од Уставног суда БиХ да се изјасни о уставности одредаба Закона о измјенама и допунама Кривичног закона БиХ које је наметнуо Кристијан Шмит.
Вулићева је у посланичком питању које је упутила, затражила од Уставног Суда БиХ, став о закључку Уставноправне комисије Парламентарне скупштине БиХ, која је састављена од правника и стручних лица из области уставног права, да су наметнуте одредбе неуставне и да високи представник у БиХ нема уставну надлежност да доноси законе.
"Да ли Уставни суд БиХ дијели такав правни став или сматра да постоји уставни основ да неизабрани страни званичник може доносити законе мимо Парламентарне скупштине БиХ?", навела је Вулићева у питању, преноси Срна.
Вулићева је у допису, који је насловљен на предсједника крњег Уставног суда БиХ Мирсада Ћемана, затражила да јавности буде појашњено на основу којег уставног или међународноправног акта Уставни суд БиХ сматра да су одлуке високог представника изузете од уставносудске контроле и да ли постоји правни лијек или институција у БиХ која може преиспитивати акте високог представника уколико то не може Уставни суд БиХ.
"Да ли Уставни суд БиХ сматра да је начело подјеле власти и парламентарне демократије повријеђено у случају наметања закона без парламентарне процедуре"? навела је Вулићева у питању.
Она је подсјетила да је Кристијан Шмит туриста без релевантне резолуције Савјета безбједности.
"Зашто Уставни суд штити рушитеља уставног поретка БиХ?", упитала је Вулићева.
Вулићева је подсјетила и на рјешење Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ од 13. новембра 2025. године, у којем је наведено да Закон о измјенама и допунама Кривичног закона БиХ није био предмет усвајања у законодавној процедури Парламентарне скупштине БиХ.
