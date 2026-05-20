"Опозиција одавно преговара да имовину Српске преда у руке Сарајеву"

20.05.2026 12:15

Лидери опозиционих странка из Републике Српске одавно преговарају са Сарајевом да ОХР предложи да се о имовини расправља у заједничким институцијама, изјавио је предсједавајући Клуба српског народа у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Средоје Новић.

Новић је истакао да нема дилеме да је опозиција спремна дати имовину Републике Српске у руке Сарајеву.

"Очигледно је да јесу спремни и на ту тему, они су већ разговарали са онима у Сарајеву који већ одавно говоре о такозваној државној имовини, укључујући и ОХР", рекао је Новић, за Срну, коментаришући изјаву предсједника СДС-а Бранка Балнуше да о такозваној државној имовини треба одлучивати Парламентарна скупштина БиХ.

Он је указао на то да опозиција занемарује чињеницу да Дејтонски мировни споразум не предвиђа никакву "државну имовину".

