"Опозиција одавно преговара да имовину Српске преда у руке Сарајеву"

Лидери опозиционих странка из Републике Српске одавно преговарају са Сарајевом да ОХР предложи да се о имовини расправља у заједничким институцијама, изјавио је предсједавајући Клуба српског народа у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Средоје Новић.
Новић је истакао да нема дилеме да је опозиција спремна дати имовину Републике Српске у руке Сарајеву.
"Очигледно је да јесу спремни и на ту тему, они су већ разговарали са онима у Сарајеву који већ одавно говоре о такозваној државној имовини, укључујући и ОХР", рекао је Новић, за Срну, коментаришући изјаву предсједника СДС-а Бранка Балнуше да о такозваној државној имовини треба одлучивати Парламентарна скупштина БиХ.
Он је указао на то да опозиција занемарује чињеницу да Дејтонски мировни споразум не предвиђа никакву "државну имовину".
