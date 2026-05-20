Јанковић за АТВ: Нисмо могли да приступимо ни прегледу, ни реконструкцији моста док се тотално не обустави саобраћај

Нисмо могли да приступимо ни прегледу, ни реконструкцији моста док се не обустави тотално саобраћај, реконструкцију смо одгађали задњих нешто више од пола године, рекао је за АТВ Мирослав Јанковић, в.д. директора предузећа "Путева Републике Српске".
"Ми смо у неколико наврата жељели да урадимо и преглед и реконструкцију самог моста. Нажалост одгађали смо баш онолико пута колико се одгађало отварање новог моста. Преглед и реконструкција моста не може да се уради под саобраћајем, поготово оним саобраћајем који је заиста био огроман. Имамо сваки дан око 1000 теретних возила, шест до седам хиљада малих возила. Мост је константно оптерећен, константно су возила на мосту. Оно што се могло урадити је површинска нека заштита, а не детаљна реконструција самог моста", рекао је Мирослав Јанковић, в.д. директора предузећа "Путева Републике Српске".
Према његовим ријечима, оштећен је дио пјешачке стазе на приступу мосту док је сам мост у доброј функцији.
"Пјешачка стаза је оштећена, она се урушила заједно са оградом на пјешачкој стази. Ми утврђујемо разлоге до чега је то довело, радимо техничко рјешење шта је потребно да се уради та реконструкција. Екипе су већ на терену и ми ћемо то брзо да санирамо", рекао је Јанковић.
Отварање новог моста је капиталан ствар, не само за Градишку, Републику Српску и БиХ већ за цијели регион, наводи Јанковић.
"Данас у току дана ће кренути и пробно испитивање на самом мосту односно на прилазима на мост, прилаз на мост одмах непосредно послије граничног прелаза, имају да подвожњака. Резултати пробног испитивања ће нам дати колико оптерећење може да се нанесе, да ли та два надвожњака могу да поднесу оптерећење и у ком капацитету ћемо пустити мост ако га пустимо данас у току дана или у наредном периоду", каже Јанкови.
Како каже, вјерује да ће одлука о привременом отварању граничног прелаза бити трајна као и да оно што је договорено треба да буде у функцији.
"Очекујем да ће бити трајно што ће нама омогућити квалитетну реконструкцију у пуном капацитету и пуштање врло брзо и старог моста преко ријеке Саве. Сам тај дио је рађен негдје прије 96 година, негдје 1930 године. До урушавања је дошло једном дијелом због старости, а једним дијелом због неког додатног оптерећења. Шта је изазвало то додатно оптерећење, па баш овај саобраћај, преоптерећење које егзистира сваки дан. Нисмо могли да приступимо ни прегледу, ни реконструкцији док се не обустави тотално саобраћај. Очекивали смо сваки дан, одгађали смо задњих шест, седам мјесеци да уђемо у реконструкцију", појашњава в.д. директора предузећа "Путева Републике Српске".
Преглед је обављен прије 20-ак дана након чега се очекивао извјештај као и шта је потребно да се уради од санације након чега иде приступ санацији, рекао је Јанковић.
"Опет би то подразумијевало тоталну обуставу саобраћаја коју ми не би могли добити да се, нажалост није десило ово. Омогућило нам је да урадимо једну квалитетну реконструкцију, видјећемо у ком капацитету, то ће нам данас резултати показати. Ми смо наложили надлежном извођачу радова да перманентно 24 сата организује рад. Одржавање тог моста је у надлежности ЈП Путеви Републике Српске. Пошто је то међудржавни мост он се финансира на основу споразума Министарства транспорта и комуникација БиХ и надлежног министарства из Хрватске. Министарство транспорта и комуникација је неколико пута дозначавало, добијали смо одлуку о дозначавању средстава за реконструкцију тог моста али та средства никада нису уплаћена. До дан данас имао уплаћено од њих стране 0 КМ", наводи Јанковић.
Надлежно министарство је доносило одлуку о додјели 30-40 хиљада КМ за реконструкцију пет мостова, а процјена је да је за реконструкцију тих мостова потребно од 1,5 до 2 милиона КМ, појашњава Јанковић.
"И та мала и минимална средства за која донесу одлуку, ону нам не уплате. Мислим да требамо сви, а прије свега и они да се уозбиље, да се одлуке доносе на један квалитетан начин и да оне заиста одговарају потребама, а не да се задовољи форма. Ако су преузели обавезу са Републиком Хрватском на основу потписаног споразума, морају онда то да финансирају у пуном капацитету или да раскину споразум. Ми ћемо наћи начин и модалитет, ми сад налазимо начин и модалитет да ми ЈП Путеви Републике Српске уз помоћ Владе Републике Српске, исфинансира комплетно сву реконструкцију коју планирамо да радимо и која је већ почела", рекао је Јанковић.
Тешко је утврдити ко је одговоран јер свако носи дио одговорности, али не треба гледати шта су посљедице већ се треба вратити на узрок шта је довело, а довело је пролонгирање отварања новог моста, наводи Јанковић.
