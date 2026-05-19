Отварање прелаза Градишка - побједа истрајности Српске

Аутор:Милена Грубор
Министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић изјавио је за АТВ да одлука о отварању граничног прелаза Градишка представља побједу конзистентне политике Републике Српске.
"Вечерас је побједила политика Републике Српске и то није флоскула. Када је у питању ова данашња одлука везана за отварање граничног прелаза, то је такође ствар неке истрајности која је политика Републике Српске, а то је да не дозволите да вас нико понижава, али и с друге стране да настојите оно што је нормално, а нормално је да људи улазе у БиХ, односно у Републику Српску и да то заживи", рекао је Амиџић ексклузивно за АТВ.
Амиџић је истакао да је током овог процеса била присутна отворена мржња политичког Сарајева, чија је главна персонификација био Зијад Крњић.
"Ја сам јутрос осјетио фрустрацију зато што сам се по први пут осјетио да сам заробљен у неком оквиру који се зове БиХ. У том оквиру неки односи су уређени на тај начин да ви имате неког члана управног одбора који показује како би се живјело у Републици Српској када ми не бисмо имали право да одлучујемо, и он је то савршено добро урадио", навео је Амиџић.
Он објашњава да је ова криза заправо послужила као велика поука за све грађане у Републици Српској.
"Ако постоји нека ствар на којој ми треба да будемо захвални Зијаду Крњићу, сваки становник Републике Српске треба да буде захвалан зато што је он примјер како би ми овдје живјели када бисмо имали ситуацију да ми не можемо да одлучујемо о себи, већ да о нама одлучује неко други, а тај неко други је Сарајево", упозорава Амиџић.
Амиџић наглашава да отпор према наметањима из Сарајева није пука политичка реторика, већ борба за опстанак права српског народа, направивши директну паралелу са тешким положајем Срба у повратничким општинама у Федерацији БиХ.
"Немам ја ту мржњу у смислу њиховог хтјења да имају некакву БиХ гдје имају једног предсједника и једну владу. Ја сам о томе више пута говорио, али они с друге стране не могу да очекују да се ја томе повинујем. Знам да неки људи мисле да је то ствар само политичког става. Ја позивам људе да оду у Дрвар, Босански Петровац, Грахово и Гламоч и виде како Срби живе тамо када немају врата на која могу да покуцају. Зијад Крњић је нама показао како би Срби живјели у Републици Српској када се Срба у Републици Српској не би питало. Предсједник СНСД-а Милорад Додик је дао превише прилика том Сарајеву да функционише БиХ онако како је испреговарана, а то је дејтонска БиХ“, јасан је Амиџић.
Министар привреде и предузетништва Републике Српске Раденко Бубић упозорио је на озбиљност економских посљедица које је ова блокада могла изазвати, изнијевши застрашујуће податке Спољнотрговинске коморе БиХ.
"Преко 90 одсто извоза из БиХ иде преко граничног прелаза Градишка. Гранични прелаз Градишка је један од два гранична прелаза у БиХ гдје је обезбјеђен комплетан инспекцијски преглед роба. То само даје озбиљност колики је проблем настао затварањем овог прелаза. У току дана је враћено хиљаде камиона, а процјена је да је дневна штета око 400 хиљада евра", прецизирао је Бубић.
БиХ
Шта би било да није привремено отворен нови гранични прелаз Градишка?
Он је додао да су индиректне посљедице далеко далекосежније, с обзиром на то да је привреда у проценту од 65 до 70 одсто оријентисана према Европској унији.
"Све робе које су данас требале ићи према ЕУ нису изашле, чиме се губи повјерење пословних партнера, што дугорочно може да проузрокује мјере које сада нису евидентне", поручио је Бубић.
Члан Савјета за развој Републике Српске Саша Тривић оцијенио је да је деблокада у посљедњи час спасила економију оба ентитета од драстичног скока трошкова и инфлаторног удара који би погодио и саме грађане.
"Ово је више него озбиљно питање које значајно диже трошкове привреди. Када дигнете трошкове привреди, дижете и цијене хране и робе, те смањујете конкурентност. Ово је било право самоубиство да се данас није отворило", упозорио је Тривић.
Он је напоменуо да ефекти отварања далеко надилазе ентитетске границе.
"Ово није само спас за привреду Републике Српске, ово је спас за привреду БиХ, јер транспортни капацитети једноставно не би могли издржати да возе алтернативним рутама", закључио је Тривић.
