Признао злочин без трунке кајања: Одређен притвор хладнокрвном убици из Дрниша

Жупанијски суд у Шибенику одредио је једномјесечни притвор Кристијану Алексићу, осумњиченом за убиство 19-годишњег младића у Дрнишу.
Рочиште је трајало свега 20 минута, а истражни судија прихватио је све захтјеве Жупанијског државног тужилаштва, преносе хрватски медији.
Против Алексића отворена је истрага због два кривична дјела - тешког убиства и илегалног посједовања те израде оружја.
Притвор му је одређен због опасности од бјекства, могућности понављања кривичног дјела те опасности да би боравком на слободи могао утицати на истрагу.
Алексић је прије одлуке о притвору око два сата давао исказ у Жупанијском државном тужилаштву.
Према информацијама РТЛ-а, признао је кривично дјело за које се терети, али притом није показао кајање.
Кристијан Алексић (50), који је убио деветнаестогодишњег достављача пице у Дрнишу, ухапшен је јуче ујутру након цјелоноћне полицијске потраге.
Осумњичени има кривични досије и полиција је према њему поступала у више наврата.
Иза себе има пет правоснажних пресуда, од којих су двије биле обједињене у казну затвора од 15 година коју је одслужио за убиство дјевојке, док су двије биле условне.
Он је у мају 1994. године са 17 убода ножем брутално усмртио 22-годишњу дјевојку, а у ранијим поступцима спомињали су се и његови тешки психички проблеми.
Полиција је прије три године код Алексића пронашла илегално оружје и поднијела кривичну пријаву, након чега је подигнута и оптужница али судски поступак до данас није почео, преноси Срна.
