"Стамбени кредити за становништво имаће директни пласман преко ИРБ-а"

Недељко Ћорић, в. д. директора Инвестиционо-развојне банке Републике Српске рекао је у емисији "Битно" да ће се стамбени кредити у будућности пласирати директно.
"Ново је то што ИРБ те кредите ће у будућности пласирати директно. Нема више посредника, они ће значајно бити јефтинији за крајње кориснике и то јесте био циљ да тај један дио марже који су узимали посредници да ми вратимо назад нашем становништву. То јесте коначан циљ да ми покажемо зашто ми ту", рекао је Ћорић.
Ћорић је истакао да ИРБ преузима нови вид одговорности на себе.
"Нисмо случајно одабрали стамбене кредите. Ријетко се дешава да неко не плати стамбени кредит, обезбјеђења су јако добра и ми смо свјесно ушли у тај сегмент да идемо директно са тим пласманима", рекао је Ћорић.
Истакао је да је циљ убрзање процеса и та процедура што краће траје.
"Желимо да корисници буду задовољни. Оно што можемо да примјетимо да је јако позитиван одјек у јавности на ове мјере и нове пласмане који иду преко ИРБ-а. Сигуран сам да ће они помоћи многим људима да остваре своје право и наш коначни циљ је да обични људи могу сутра да обезбиједе услове и имају своју некретнину и стамбену јединицу", истакао је Ћорић.
Истакао је да је циљ ИРБ-а да сваки грађанин и породица у Републици Српској може да дође до крова над главом.
Додао је да је ово пут и начин да стимулишу да људи стварају породицу.
"Зато и улазимо у те бенефициране групе, што више дјеце све је мања каматна стопа. У неком наредном периоду ћемо размишљати на који још начин да спустимо каматне стопе које иду према вишечланим породицама", рекао је Ћорић.
