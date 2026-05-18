Упозорење: Нафте има за још неколико седмица

Директор Међународне агенције за енергију /ИЕА/ Фатих Бирол упозорио је да се комерцијалне залихе нафте убрзано троше и да је преостало залиха за само неколико седмица због рата у Ирану и затварања Ормуског мореуза за пловидбу.
Бирол, који учествује на састанку финансијских лидера Групе седам у Паризу, рекао је новинарима да је ослобађање стратешких резерви нафте додало тржишту 2,5 милиона барела нафте дневно, али да те резерве "нису бесконачне".
Он је истакао да ће почетак прољећне сјетве и љетње сезоне путовања на сјеверној хемисфери допринијети бржем трошењу залиха, док расте потражња за дизелом, ђубривом, горивом за авионе и бензином.
Бирол је указао да постоји "јаз у перцепцији на тржиштима између физичких и финансијских тржишта нафте".
Он је навео да је, прије него што су САД и Израел покренули нападе на Иран крајем фебруара, постојао велики суфицит на тржиштима нафте, док су комерцијалне залихе биле веома високе, али да се ситуација брзо промијенила због рата.
ИЕА је прошле седмице саопштила да ће глобална понуда нафте ове године бити мања од укупне потражње, јер сукоб у Ирану изазива хаос у производњи нафте на Блиском истоку, а залихе се исцрпљују брзином без преседана. ИЕА је раније прогнозирала суфицит за ову годину, преноси Срна.
