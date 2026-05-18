Ово је Весна коју је тешко ранио супруг у Јеховцу

Аутор:АТВ
Коментари:0
У мјесту Јеховац код Кисељака Миро Пециреп јутрос је тешко ранио своју супругу Весну Пециреп, а убио пуницу Луцију.
Весна Пециреп је пребачена на КЦУС и тренутно се налази на одјелу неурохирургије, као и убица који је покушао починити самоубиство након што га је опколила полиција.
Весна је била позната у Јеховцу по бутику који има, а који се зове по њој "Текстил Весна". Према незваничним информацијама у том послу јој је помагала њена мајка, убијена Луција, пише Аваз.
Убиство се управо и десило на локацији гдје се налази бутик.
Хроника
Крај талачке кризе: Ухапшен осумњичени за убиство у Кисељаку
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч0
Стил
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Регион
5 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
7 ч0
Хроника
8 ч0
Хроника
9 ч0
Најновије
20
01
19
59
19
58
19
47
19
41
Тренутно на програму