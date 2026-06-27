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Нема воде, али има идеја: Бањалучани су приморани да на овај начин одржавају хигијену

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 21:52

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Нема воде, али има идеја: Бањалучани су приморани да на овај начин одржавају хигијену
Фото: ATV

Скоро цијела седмица без воде натјерала је мјештане Драгочаја, и других насеља гдје је на снази редукција воде, да се сналазе на разне начине како би одржавали хигијену.

Од одлазака до пријатеља, до купања у бурету како је јуче рекао мјештанин Барловаца Предраг Гојковић, до туширања из канистера.

То су само неки од начина, а посљедње наведени за АТВ је снимила једна мјештанка Драгочаја.

Она је из бачве спровела цријево како би бар успјела да опере косу.

Срећом, каже, зет јој сваки дан довози воду у бачвама па бар има за пиће.

Међутим, као ни хиљаде других Бањалучана не може да вјерује да се овакве ствари дешавају у 21. вијеку.

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Тагови :

Бањалука

редукција воде

редукције

Драгочај

Водовод Бањалука

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