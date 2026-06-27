Папрене казне и забрана уласка у лифт: Бањалука уводи ригорозна правила за власнике паса и мачака

Аутор:АТВ редакција
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Град Бањалука припремио је нови приједлог одлуке о држању кућних љубимаца којим се уводе строжа правила за власнике паса и мачака. Предвиђена су бројна ограничења, али и знатно веће казне за оне који их не буду поштовали.
Према важећој одлуци из 2018. године новчане казне за физичка лица од 100 до 1.000 марака, а новим приједлогом предвиђене су казне за физичка лица од 500 до 3.000 КМ. Предузетници би могли платити казну од 1.000 до 6.000 КМ, док би правна лица могла сносити новчану санкцију и до 10.000 КМ.
Бања Лука
Стижу нова правила у Бањалуци? Највише два пса или двије мачке у стану
Бањалучани би ускоро могли добити нова правила када је ријеч о држању кућних љубимаца. Пред одборницима Скупштине града наћи ће се Приједлог одлуке о држању и заштити кућних љубимаца, којим се детаљно уређују права и обавезе власника паса и мачака, начин њиховог држања у стамбеним објектима, извођења на јавне површине, али и казнене одредбе за прекршиоце.
Једна од најзначајнијих новина јесте ограничење броја кућних љубимаца у становима. Према приједлогу, у једном стану моћи ће се држати највише два пса или двије мачке, и то уз сагласност заједнице етажних власника, односно већине станара уколико заједница није формирана.
Истовремено, љубимце неће бити дозвољено држати у заједничким просторијама зграде, попут степеништа, ходника, подрума или тавана, нити на балконима и лођама на начин који може угрозити или узнемиравати комшије.
Посебну пажњу јавности привукла је одредба која се односи на кориштење лифтова. Наиме, власник пса или мачке неће моћи ући у лифт уколико се у њему већ налазе други станари, осим уколико они на то пристану. Циљ ове одредбе, како је образложено, јесте заштита безбједности и комфора свих корисника заједничких простора.
Приједлог одлуке предвиђа и строжа правила приликом извођења паса. Пси ће морати бити на поводнику, док ће за одређене расе бити обавезна заштитна корпа. Власници ће приликом шетње бити обавезни да са собом имају прибор за уклањање измета и да одмах очисте површину уколико њихов љубимац остави нечистоћу.
Такође, пси неће смјети боравити на дјечијим игралиштима, у двориштима школа и вртића, на спортским теренима, као ни на другим мјестима гдје би могли представљати ризик за грађане.
Новом одлуком прописана је и обавеза микрочиповања и регистрације паса и мачака у складу са законом, као и пријављивање сваког случаја у којем животиња нанесе повреду другој особи.
У приједлогу одлуке налази се више конкретних одредби које ће, ако буду усвојене, бити обавезујуће за власнике кућних љубимаца. Према доступном тексту приједлога, најважније су:
- У једном стану могу се држати највише два пса или двије мачке.
- За држање љубимаца потребна је сагласност заједнице етажних власника, односно већине станара ако заједница није формирана.
- Забрањено је држање паса и мачака у заједничким просторијама зграде (ходници, степеништа, подруми, тавани).
- Љубимци се не смију држати на балконима, лођама и терасама на начин који узнемирава комшије.
Пас или мачка не могу ући у лифт ако се у њему већ налазе друге особе, осим уз њихов пристанак. Ово је једна од одредби која је изазвала највише реакција у јавности.
- Пас мора бити на поводнику.
- За одређене расе и опасне псе обавезна је заштитна корпа, у складу са прописима БиХ о опасним псима.
- Власник мора имати прибор за уклањање измета и очистити иза пса.
- Комунални полицајац може тражити да власник покаже да код себе има кесице или други прибор за чишћење.
Пси неће смјети боравити:
- на дјечијим игралиштима,
- у двориштима школа и вртића,
- на спортским теренима,
- на појединим уређеним јавним површинама гдје је то посебно означено.
- Обавезни су микрочиповање и регистрација паса и мачака у складу са законом.
- Власник је дужан пријавити ако његов љубимац некога повриједи.
Предложене новчане казне су:
- 500–3.000 КМ за физичка лица,
- 1.000–6.000 КМ за предузетнике,
- до 10.000 КМ за правна лица.
Нови правилник већ је изазвао бројне реакције међу грађанима. Док једни сматрају да је вријеме да се уведе више реда и одговорности међу власницима кућних љубимаца, други упозоравају да поједине одредбе, попут ограничења броја љубимаца или забране уласка у лифт са другим станарима, могу бити тешко примјењиве у свакодневном животу.
Саговорници из удружења за заштиту животиња очекују да ће током јавне расправе бити предложене одређене измјене, посебно када је ријеч о појединим ограничењима, али истичу да подржавају све мјере које доприносе одговорном власништву и бољој заштити животиња.
Грађани са којима је Кликс разговарао, углавном сматрају да је потребно увести више реда, али упозоравају да поједине одредбе иду на штету одговорних власника.
"Немам ништа против да се кажњавају они који не чисте иза својих паса или их пуштају без поводника. То подржавам. Али не разумијем зашто би неко одређивао колико паса могу имати у свом стану ако се о њима уредно бринем", каже једна Бањалучанка која је била у шетњи са својим љубимцем.
Сличног мишљења је и власник два пса из насеља Борик.
"Највише ме изненадила одредба о лифтовима. Ако у згради неко не жели да уђем са псом у лифт, колико дуго треба да чекам? То у пракси неће функционисати."
Грађани сматрају да би Град прије нових забрана требало да обезбиједи више простора намијењених псима.
"Немамо довољно паркова за псе, нема довољно канти ни мјеста гдје их можемо пустити да истрче. Лакше је доносити забране него ријешити инфраструктуру", каже један саговорник.
Поједини власници сматрају да се одговорни грађани поново стављају у исти кош са онима који не поштују правила.
"Увијек ће бити оних који неће чистити иза пса, али због њих сада сви испадају проблем. Умјесто да кажњавају неодговорне, уводе правила која погађају све."
Ипак, има и оних који подржавају дио нових мјера.
"Казне требају бити високе за оне који остављају измет или пуштају агресивне псе без поводца. Међутим, ограничавање броја љубимаца и поједине забране у зградама нису рјешење."
О томе да ли ће приједлог бити усвојен у садашњем облику или ће претрпјети измјене, коначну ријеч даће одборници Скупштине града Бањалука. Уколико одлука буде усвојена, нова правила требало би да ступе на снагу по објављивању у Службеном гласнику Града Бањалука.
Ако приједлог остане у облику који је представљен у јавности, постоји неколико правних и практичних дилема које би могле бити предмет расправе.
Питање је може ли локална заједница ограничити број кућних љубимаца без обзира на величину стана, услове држања и добробит животиња. Ако власник уредно брине о три или четири животиње, поставља се питање да ли је број сам по себи довољан разлог за забрану.
Ако је власник стана испунио све законске обавезе (чиповање, вакцинација, хигијена), поставља се питање може ли већина станара одлучивати о његовом праву да држи кућног љубимца.
Правници често указују да кућни ред не може бити изнад закона нити неоправдано ограничавати право власништва.
Одредба према којој пас не може у лифт ако се унутра налази друга особа могла би бити тешко примјењива.
Ако правилник користи изразе попут: "узнемиравање станара",
"већи пас", "опасан пас", "претјерана бука", они морају бити јасно дефинисани. У супротном оставља се простор за различита тумачења и селективну примјену.
Практично питање је како ће се одлука проводити:
Без јасних процедура поједине одредбе могле би бити тешко примјењиве.
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