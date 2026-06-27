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Драма у Бањалуци: Д‌јевојка скочила с моста у Врбас

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 14:51

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Врбас
Фото: АТВ

Велика драма одвијала се данас у Бањалуци, када је једна д‌јевојка скочила с градског моста у Врбас.

Како сазнаје портал "Аваза" њу је спасио Данијел Делић, који је сједио у оближњем ресторану "Бањалучки сплав" с другарима.

Када је видио да се утапа одмах је реагово, а онда је за њим кренуо и један конобар са сплава.

Тешком муком успјели су је извући у близини ресторана Казамат.

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Након тога су у помоћ притекли мушкарац и д‌јевојка који су шетали на тој рути, а Делић је на лицу мјеста пружио прву помоћ, односно реанимирао је. Д‌јевојка која је ту била с мушкарцем је позвала Хитну помоћ.

На лице мјеста су брзо дошле екипе Хитне помоћи и полиције, а д‌јевојка је пребачена у УКЦ Републике Српске. У овом тренутку није познато да ли је ријеч о покушају суицида.

Када се Делић поново вратио на сплав у којем се налазио, испраћен је великим аплаузом.

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Тагови :

Данијел Делић

Бањалука

Врбас

Коментари (2)

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