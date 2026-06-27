Аутор:АТВ редакција
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Велика драма одвијала се данас у Бањалуци, када је једна дјевојка скочила с градског моста у Врбас.
Како сазнаје портал "Аваза" њу је спасио Данијел Делић, који је сједио у оближњем ресторану "Бањалучки сплав" с другарима.
Када је видио да се утапа одмах је реагово, а онда је за њим кренуо и један конобар са сплава.
Тешком муком успјели су је извући у близини ресторана Казамат.
Сцена
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Након тога су у помоћ притекли мушкарац и дјевојка који су шетали на тој рути, а Делић је на лицу мјеста пружио прву помоћ, односно реанимирао је. Дјевојка која је ту била с мушкарцем је позвала Хитну помоћ.
На лице мјеста су брзо дошле екипе Хитне помоћи и полиције, а дјевојка је пребачена у УКЦ Републике Српске. У овом тренутку није познато да ли је ријеч о покушају суицида.
Када се Делић поново вратио на сплав у којем се налазио, испраћен је великим аплаузом.
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