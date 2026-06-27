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Са овим Србином жена Едина Џеке има ћерку

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 14:29

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Амра Силајџић и Един Џеко
Фото: Instagram/AmraDzeko

Како су репрезентативци Босне и Херцеговине прошли у нокаут фазу Свјетског првенства, тако је у центру пажње поново доспио Един Џеко, посебно након ситуације на утакмици против Катара када је бурно реаговао због измјене.

Посљедњих дана пажњу јавности привлачи и његова супруга Амра Џеко, која свог супруга бодри у Сједињеним Америчким Државама и Канади, гд‌је је репрезентација БиХ играла своје утакмице. На првенство је допутовала са д‌јецом, која такође пружају подршку свом оцу.

Амра је стала и у одбрану Едина након критика јавности и појединих медијских написа због његовог емотивног реаговања током утакмице.

Амра и Един Џеко у браку су од 2016. године, док су везу започели 2012. године. Бивша манекенка и глумица својевремено је важила за једну од најљепших жена Босне и Херцеговине, а њено срце освојио је „Дијамант“, како многи називају капитена репрезентације БиХ.

Са Едином је засновала породицу, а заједно имају четворо д‌јеце – кћерке Уну и Хану, те синове Данија и Далија. Амра на свом Инстаграм профилу наводи да је мајка петоро д‌јеце, будући да из ранијег брака има и кћерку Софију.

Прије везе са Џеком, Амра је имала буран животни пут. Са само 18 година удала се за Владимира Вићентијевића, српског бизнисмена, који је својевремено био познат и као некадашњи улични борац.

Владимир и Амра били су у браку од 2001. до 2007. године, а из тог односа имају кћерку Софију Вићентијевић.

Вићентијевић је у јавности познат и по надимку Влада Кан, јер је рођен у француском граду Кану. Медији су раније писали о његовом животу, као и о појединим инцидентима у којима је учествовао.

О његовом данашњем животу нема много доступних информација, а најпознатији случајеви повезани с њим годинама су привлачили пажњу јавности.

Није познато у каквом су данас односу Амра и Владимир, али се раније писало да су се споразумно развели, уз оцјену да је таква одлука била најбоља за обоје.

Амра се сада налази уз своју д‌јецу на Свјетском првенству, гд‌је ће бодрити Едина Џеку у историјском мечу против репрезентације Сједињених Америчких Држава, пише Телеграф

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Тагови :

Един Џеко

супруга

Дијете

Србин

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