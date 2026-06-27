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Ћерка Ким Кардашијан има своју прву турнеју: "Дјетету ту није мјесто! Шта јој је са лицем?"

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 13:57

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ћерка Ким Кардашијан и Кање Веста
Фото: Iks/printscreen/Instagram/KimKardashian

Норт Вест, музичка умјетница и ћерка Ким Кардашијан и Кањеа Веста, креће на своју прву званичну љетњу турнеју.

Она и реперка Моли Сантана удружиле су се на турнеји "Molly x North Kimokawaii Tour", која обухвата 14 наступа широм САД-а и Канаде.

Овим поводом огласили су се корисници друштвених мрежа широм свијета. Наиме, Норт Вест, иако најстарије дијете познате ријалити звијезде, има само 13 година и већ наступа пред огромним бројем људи.

Многи су коментарисали да њена популарност датира из ријалитија и да је ту настао, како кажу "култ личности" не само Норт Вест већ свих осталих чланова Кардашијан и Џенер породице.

Свима је добро познато како се њена мајка прославила те стекла популарност и на тај начин додатно "пумпала" гледаност породичног ријалити програма, а да ли ће истом или сличном путањом, или боље речено стрампутицом кренути и њена ћерка.

Норт Вест је већ протеклих пар година била на мети критика, како она тако и Ким и Кање, њени родитељи, а разлог је њен контроверзни изглед, а који не приличи дјевојчици од само 13 година.

Наиме, Норт носи дугу плаву косу са екстензијама, готички стил облачења са препознатљивим високим чизмама, а на њеном лицу и рукама налази се велики број пирсинга, које прати и скупоцјени накит, који она носи.

Уколико бисте је видјели по први пут, вјероватно на прву не бисте претпоставили да се ради о дјетету од само 13 година.

Колико фанова толико критика

Норт Вест, посебно овом турнејом постала је једно од најпраћенијих тренутно лица породице Кардашијан, а о њеном изгледу и начину живота може се наћи лавина негативних коментара.

"Разумијем да су јој родитељи лоши, али дјецу апсолутно морамо оставити на миру".

"Зашто је дијете од 13 година овако обучено и пуштено да хода са странцима?"

"Ја сам се у њено вријеме још увијек играла са луткицама"

"Зашто су дозволили да себи уради ово од лица?"

"Она дефинитивно има ужасне родитеље"

Ово су само неки од коментара када је у питању Норт Вест.

Музичка индустрија

Да је музичка индустрија токсично мјесто за младе особе, посебно оне које се не могу носити са популарношћу и допаминским шоком, доказ су неславни и трагични животи Бритни Спирс, Мајли Сајрус, Џастина Бибера и др.

Многи од њих су се успјели извући из раља дроге, овисности, злостављања, а о чему су често касније и говорили, док је било и оних који су свој живот трагично окончали.

Какав ће бити животни пут Норт Вест, остаје да видимо с обзиром да је од рођења под будним оком објектива.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Норт Вест

Ким Кардашијан

Кање Вест

свјетска турнеја

музика

ријалити

Дјевојчица

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