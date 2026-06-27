Ћерка Ким Кардашијан има своју прву турнеју: "Дјетету ту није мјесто! Шта јој је са лицем?"

Аутор:АТВ редакција
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Норт Вест, музичка умјетница и ћерка Ким Кардашијан и Кањеа Веста, креће на своју прву званичну љетњу турнеју.
Она и реперка Моли Сантана удружиле су се на турнеји "Molly x North Kimokawaii Tour", која обухвата 14 наступа широм САД-а и Канаде.
Овим поводом огласили су се корисници друштвених мрежа широм свијета. Наиме, Норт Вест, иако најстарије дијете познате ријалити звијезде, има само 13 година и већ наступа пред огромним бројем људи.
Многи су коментарисали да њена популарност датира из ријалитија и да је ту настао, како кажу "култ личности" не само Норт Вест већ свих осталих чланова Кардашијан и Џенер породице.
Свима је добро познато како се њена мајка прославила те стекла популарност и на тај начин додатно "пумпала" гледаност породичног ријалити програма, а да ли ће истом или сличном путањом, или боље речено стрампутицом кренути и њена ћерка.
'Pimped out' 13yo North West visibly sick at grown men's hands all over her pic.twitter.com/MddGiqjX6i— RT (@RT_com) June 27, 2026
Норт Вест је већ протеклих пар година била на мети критика, како она тако и Ким и Кање, њени родитељи, а разлог је њен контроверзни изглед, а који не приличи дјевојчици од само 13 година.
Наиме, Норт носи дугу плаву косу са екстензијама, готички стил облачења са препознатљивим високим чизмама, а на њеном лицу и рукама налази се велики број пирсинга, које прати и скупоцјени накит, који она носи.
Уколико бисте је видјели по први пут, вјероватно на прву не бисте претпоставили да се ради о дјетету од само 13 година.
Норт Вест, посебно овом турнејом постала је једно од најпраћенијих тренутно лица породице Кардашијан, а о њеном изгледу и начину живота може се наћи лавина негативних коментара.
"Разумијем да су јој родитељи лоши, али дјецу апсолутно морамо оставити на миру".
"Зашто је дијете од 13 година овако обучено и пуштено да хода са странцима?"
"Ја сам се у њено вријеме још увијек играла са луткицама"
"Зашто су дозволили да себи уради ово од лица?"
"Она дефинитивно има ужасне родитеље"
Ово су само неки од коментара када је у питању Норт Вест.
North West makes an appearance at the Vetements SS27 show during Paris Fashion Week. pic.twitter.com/Yq9qhBtjEr— WELCOME TO BLACK TWlTTER (@blacktwiterthrd) June 26, 2026
Да је музичка индустрија токсично мјесто за младе особе, посебно оне које се не могу носити са популарношћу и допаминским шоком, доказ су неславни и трагични животи Бритни Спирс, Мајли Сајрус, Џастина Бибера и др.
Многи од њих су се успјели извући из раља дроге, овисности, злостављања, а о чему су често касније и говорили, док је било и оних који су свој живот трагично окончали.
Какав ће бити животни пут Норт Вест, остаје да видимо с обзиром да је од рођења под будним оком објектива.
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