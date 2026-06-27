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Комшије Милоша Теодосића о разводу, откриле шок надимак који су дали глумици

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 09:31

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Јелисавета Орашанин и Милош Теодосић
Фото: YouTube/printscreen/Instagram/Jagodenamagli

Вијест о разводу глумице Јелисавете Орашанин и прослављеног кошаркаша Милоша Теодосића не престаје да интригира јавност.

Док се у престоници увелико прича о Јелисаветиној новој романси са 11 година млађим колегом Павлом Менсуром, у Теодосићевом родном Ваљеву влада потпуно другачија атмосфера.

Мјештани Ваљева, који за Милоша Теодосића и његову породицу имају искључиво ријечи хвале, признају да његову бившу супругу готово никада нису виђали у свом граду. Колико је глумица била ријетка гошћа у Милошевом родном мјесту, најбоље свједочи податак да су јој Ваљевци надјенули крајње необичан надимак – "тајна невјеста".

"Она је за нас тајна невјеста"

Један од комшија, господин по имену Момчило, подијелио је своје утиске о Теодосићима, истичући да је то "поштена, радна и вриједна фамилија", али није крио разочарање због Јелисаветиног одсуства.

"Јелисавету Орашанин не знам, никад је нисам видио, не знам да ли ју је неко икад видио у граду, она је за нас тајна невјеста. Гарантујем да ни на мапи не зна гдје је Ваљево", нашалио се Момчило.

Јелисавета и Павле

Сцена

Јелисавета и Павле крили везу годину дана: Била уз њега на премијери представе, а нико није ни слутио да се воле!

Када је сазнао да је познати пар ставио тачку на свој брак, комшија је остао у невјерици

"Ау, то нисам знао. Па како? Немогуће, па снајку ваљевску нисмо ни видјели. Добро, то мора да сте их ви медији нешто посвађали, али помириће се, полако", изјавио је он, изразивши жаљење што врсту умјетницу попут ње нису имали прилике да чешће виђају у свом граду.

Са друге стране, славног кошаркаша суграђани и даље често виђају. Према ријечима мјештана, Милоша најчешће срећу на локалној бензинској пумпи, и то у друштву дјеце.

Подсјетимо, Јелисавета и Милош вјенчали су се 2017. године, а како је глумица једном приликом признала, пре него што су стали на луди камен, видјели су се свега 18 пута. И док је глумица, упловила у везу са млађим глумцем Павлом Менсуром, Теодосић је након краха брака максимално посвећен својим пословним и спортским обавезама.

Бивши супружници годинама су важили за пар који свој приватни живот држи строго далеко од очију јавности, преноси Блиц

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Тагови :

Јелисавета Орашанин

Развод Јелисавета и Теодосић

Милош Теодосић

Павле Менсур

глумица

кошаркаш

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