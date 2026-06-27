МУП Српске: Оправданост постављања стационарних радара

Аутор:АТВ редакција
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Постављањем стационарних радара за контролу брзине на путевима у Републици Српској остварен је превентивни ефекат на учеснике у саобраћају, речено је у Министарству унутрашњих послова Републике Српске.
Из МУП-а су истакли да континуирано унапређују систем безбједности саобраћаја примјеном савремених технологија и техничких рјешења, међу којима значајно мјесто заузимају стационарни радарски системи за контролу брзине кретања возила.
Радарски системи постављени су на путним дионицама широм Републике Српске на основу детаљних анализа стања безбједности саобраћаја, података о саобраћајним незгодама са најтежим посљедицама, као и процјена мјесно надлежних полицијских управа.
Ријеч је о локацијама које су раније биле препознате као критичне са аспекта саобраћајне безбједности.
Досадашњи резултати, како су истакли из МУП-а, потврђују оправданост оваквог приступа.
"Увођењем система аутоматске контроле брзине остварен је превентивни ефекат на учеснике у саобраћају, што је допринијело повећању степена безбједности на дионицама гдје су радари инсталирани. Посебно је значајно да на тим локацијама није евидентирана ниједна саобраћајна незгода са смртно страдалим лицима", кажу у МУП-у Српске.
Осим унапређењу безбједности саобраћаја, радарски системи доприносе и већем осјећају сигурности у локалним заједницама, те подстичу досљедније поштовање саобраћајних прописа.
Њихова ефикасност препозната је и међу грађанима и представницима локалних заједница, због чега МУП свакодневно прима захтјеве за постављање нових стационарних радара на различитим локацијама широм Републике Српске.
Према подацима за период јануар–мај ове године, иако је забиљежен већи број саобраћајних незгода у односу на исти период лани, број погинулих лица смањен је за девет, док је број тешко повријеђених мањи за око 15 одсто.
Управо ови показатељи, наглашавају у МУП-у, потврђују значај превентивних мјера и улагања у савремене системе надзора саобраћаја.
Из овог министарства су нагласили да ће наставити да прате стање безбједности саобраћаја и улажу у нова технолошка рјешења с циљем заштите живота свих учесника у саобраћају и даљег унапређења укупне безбједности на путевима Републике Српске.
За пет мјесеци ове године из саобраћаја су искључена 9.754 возача, 80,2 одсто због вожње под утицајем алкохола, 1,1 одсто због одбијања контроле на присуство алкохола у крви, колико их је искључено и због вожње под утицајем опијата.
Из саобраћаја је искључено и 9,8 одсто возача због вожње прије стицања права на управљање возилом, 4,4 одсто због одбијања контроле на присуство наркотика, четири одсто због управљања возилом за вријеме трајања забране, 0,8 одсто због управљања возилом без одговарајуће категорије и 0,6 одсто возача из осталих разлога.
Министарство унутрашњих послова апелује да возачи брзину кретања прилагоде условима саобраћаја и стању пута, да поштују ограничења брзине, да не користе мобилни телефон током вожње и да не управљају возилом под дејством алкохола или психоактивних супстанци, преноси Срна
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