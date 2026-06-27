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Уругвај остао без селектора

27.06.2026 11:13

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Уругвај остао без селектора
Фото: Tanjug/AP/Natacha Pisarenko

Марсело Бијелса напушта репрезентацију Уругваја након елиминације у групној фази Свјетског првенства 2026. године.

Пораз од Шпаније резултатом 1:0 означио је крај пута за селекцију која према Трансфермаркту вриједи 360 милиона евра, а аргентински стручњак је поручио да на себе преузима пуну кривицу.

Бијелса је још прије турнира најавио одлазак након Мундијала, али се опроштај догодио послије великог разочарења и само два освојена бода у групи.

На конференцији за медије рекао је да су четврто мјесто у јужноамеричким квалификацијама и треће мјесто на Копа Америци безвриједни када се не оствари резултат на Свјетском првенству.

Посебно се осврнуо и на одлуку да Фернандо Муслера буде први голман, упркос грешкама које је правио током турнира.

Бијелса је казао да је вјеровао у њега због сјајне године, карактера и искуства, али је на полувремену против Шпаније Муслера замијењен Серхијом Рошетом, на захтјев самог голмана.

"Упркос раду, труду и посвећености, нисмо успјели", поручио је Бијелса након болног краја уругвајске приче на Мундијалу.

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Тагови :

Марсело Бијелса

Уругвај

Свјетско првенство 2026

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