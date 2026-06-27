Погледајте како су Ирану поништили гол за пролаз у судијској надокнади

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Египта пласирали су се у наставак такмичења као другопласирани из групе Г, након што су у посљедњем колу у Сијетлу одиграли 1:1 са Ираном, који још има шансу да прође даље као једна од најбољих трећепласираних екипа.
Иако су сат времена прије утакмице сазнали да су обезбиједили пласман у наредну фазу, Египћани су повели већ у шестом минуту голом Махмуда Сабера.
Сабер је одбијену лопту успио да провуче кроз двоструки блок и кроз ноге голмана Алирезе Беираванда, преноси Хина.
Иранци су у 11. минуту добили једанаестерац, који је извео њихов најискуснији играч Мехди Тареми, али је голман Уфа Шубир одбранио његов шут.
Само три минута касније изједначио је Рамин Резајан, који је први стигао до лопте након нове одбране Шубира и погодио практично из мртвог угла.
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У Сијетлу је већи дио другог полувремена протекао прилично мирно, а онда су Иранци кренули у офанзиву у судијској надокнади.
У трећем минуту надокнаде Шоџа Калилзадех је успио да угура лопту у мрежу, али је након двоминутног славља Иранаца судија Марцињак означио офсајд.
У осмом минуту надокнаде Саид Езатолахи је ударцем главом погодио пречку.
Белгија и Египат имају по пет бодова, Иран је трећи са гол-разликом 3:3, док је Нови Зеланд елиминисан са једним освојеним бодом.
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