Французи бијесни на ФИФА-у, пред сами почетак утакмице им забрањене црне траке на рукама

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска репрезентација Француске нашла се у незгодној ситуацији уочи вечерашњег дуела са Норвешком, због чега ће „Триколори“ сигурно бити огорчени и љути на Свјетску фудбалску федерацију (ФИФА).
Наиме, „Триколори“ су планирали да одају почаст и изразе саучешће поводом трагичног догађаја који је задесио њиховог селектора Дидијеа Дешама, тако што би фудбалери на терену носили црне флорове, односно црне траке око руке.
Дешаму је током ове седмице у Француској преминула мајка. Како налажу строга правила ФИФА-е, Фудбалски савез Француске упутио је званичан захтјев кровној кући свјетског фудбала како би добио зелено свјетло за овај гест. Током дана, из ФИФА-е је стигао позитиван одговор – усмена и писмена сагласност да Французи могу истрчати на терен са црним тракама.
Међутим, само неколико часова прије почетка утакмице услиједио је шокантан обрт.
ФИФА је изненада повукла своју одлуку и изричито забранила Французима да носе црне траке. Као разлог наведено је накнадно тумачење строгих протокола федерације, према којима се на опреми не смију истицати никакве политичке, вјерске или личне поруке и симболи, осим оних које је ФИФА унапријед изричито одобрила за све репрезентације.
Ова одлука изазвала је огорчење и невјерицу у табору француске репрезентације, али и у тамошњој јавности, с обзиром на то да је ФИФА показала потпуну недосљедност и недостатак емпатије, промијенивши став у посљедњем тренутку.
Французи су на крају морали да попусте како би избјегли потенцијалне строге санкције, па су против Норвежана истрчали на терен без планираних црних трака. Ипак, овај потез ФИФА-е оставио је горак укус и покренуо лавину критика на рачун предсједника Ђанија Инфантина и његових сарадника.
(Кликс)
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