Иранци отворено запријетили ФИФА-и напуштањем терена због ЛГБТQ+ симбола

Аутор:АТВ редакција
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Политичке и друштвене тензије поново потресају свјетску фудбалску сцену. Ирански министар спорта, Ахмад Доњамали, упутио је оштро и директно упозорење Фудбалској федерацији (ФИФА) уочи предстојећег сусрета између Ирана и Египта.
Како преноси спортски канал Пич Вајр, иранска делегација спремна је на радикалан потез – потпуно напуштање терена и прекид утакмице уколико се на стадиону појаве LGBTQ+ симболи или било какве политичке поруке које нису у складу са њиховим начелима.
У званичном саопштењу, које је изазвало велику пажњу у спортској јавности, Доњамали је поручио да Иран неће толерисати никакве активности које одступају од искључиво спортских оквира.
„Јасно смо обавијестили ФИФА-у да, уколико наша делегација или играчи буду изложени било каквим политичким увредама или неовлашћеним слоганима на стадиону, нећемо оклијевати да одмах наредимо тиму да напусти терен и прекине утакмицу“, изјавио је ирански министар спорта.
🚨🇮🇷 Iran threaten to leave the pitch against Egypt over potential LGBTQ+ symbols— Pitch Wire (@wire_pitch) June 26, 2026
🗣️ Iran’s Minister of Sport, Ahmad Donyamali:
“We have clearly informed FIFA that if our delegation or players are subjected to any political insults or unauthorized slogans inside the stadium, we… pic.twitter.com/RjBR91pe9p
Он је додао да је репрезентација дошла да се такмичи на међународном турниру искључиво у складу са спортским правилима ФИФА-е, те да је увођење било каквих спољних агенди потпуно неприхватљиво.
„Неприхватљиво је уносити политичке или друштвене агенде које нису у складу са нашим принципима и вриједностима у ову утакмицу.“
Иранске власти су због тога пребациле пуну одговорност на организаторе турнира, захтијевајући строге контроле унутар стадиона како би се избјегли било какви инциденти или провокације са трибина. Наглашено је да су безбједност и достојанство репрезентативаца апсолутни приоритет, те да ФИФА мора преузети одговорност за регуларност самог меча.
„Безбједност и достојанство наших играча су на првом мјесту и очекујемо од ФИФА-е и организатора да преузму пуну одговорност за обезбјеђивање да се утакмица игра у искључиво спортској атмосфери, без провокација“, закључио је Доњамали.
Овај потез Ирана поново ставља кровну кућу свјетског фудбала у незавидан положај, јер мора да балансира између својих правила о инклузивности и строгих захтјева конзервативних земаља учесница. Због тога ће предстојећи меч против Египта бити под посебним лупом свјетске јавности.
(Кликс)
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