Саудијци нуде Салаху 60 милиона!

Коментари:0
Мохамед Салах могао би ускоро да направи један од најуноснијих потеза у наставку каријере, пошто је саудијски Ал Хилал озбиљно загризао за потпис египатског аса.
Према наводима бразилског новинара Бруна Андрадеа, клуб из Ријада означио је Салаха као апсолутни приоритет за појачање у нападу након завршетка Свјетског првенства.
Како се наводи, чињеница да је Салах слободан играч значајно олакшава посао Ал Хилалу, јер неће бити потребе за преговорима са другим клубом.
Саудијски великан је, према истим изворима, спремио трогодишњи уговор вриједан 60 милиона евра, односно 20 милиона по сезони. Уговор би могао да садржи и опцију продужетка на још годину дана, чиме би укупна вриједност сарадње порасла на чак 80 милиона евра.
Андраде тврди да је Салах "највећа жеља" Ал Хилала овог љета. Иако се у клубу разматрају и друга звучна имена, попут Рафиње, Египћанин је тренутно први избор управе саудијског шампиона.
Занимљиво је да је Ал Хилал прије двије године приоритет давао управо Рафињи, коме је тада био спреман да понуди још уноснији уговор. Сада је фокус у потпуности преусмјерен на Салаха, а Андраде закључује да "све указује на то да ће управо Мохамед Салах бити велико појачање Ал Хилала".
Истовремено, Ливерпул наставља потрагу за насљедником египатског голгетера, а међу именима која се доводе у везу са клубом налази се и Јан Диоманде.
Регион
48 мин0
Регион
49 мин0
Друштво
51 мин0
Здравље
59 мин0
Најновије
17
25
17
25
17
10
17
09
17
02
Тренутно на програму