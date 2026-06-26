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Фудбалер погинуо док је пливао у језеру

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 13:10

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Три фудбалске лопте на травнатом терену
Фото: АТВ

Холандски фудбалер Матс Гротенбрег трагично је преминуо у 28. години након несреће током купања у Холандији.

Несрећа се догодила у четвртак на језеру Мокерплас, у месту Миделар, у провинцији Лимбург, гдје је Гротенбрег пливао када је дошло до судара са чамцем.

Холандска полиција саопштила је да је једна особа погинула након судара пливача и пловила, као и да је ухапшена особа за коју се сумња да је управљала чамцем.

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Власти нису званично откриле идентитет жртве нити додатне околности несреће.

Ипак, тренер фудбалског клуба Јонге Крахт, у којем је Гротенбрег раније наступао, потврдио је за лист "Де Гелдерландер" да је настрадали управо њихов играч.

"Ово је несхватљиво. Матс је био сјајан момак, увијек насмијан и пун живота", рекао је његов тренер.

Од Гротенбрега се опростио и фудбалер Ђовани Битнер, који је на Инстаграму објавио емотивну поруку.

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Гротенбрег је био познат широј јавности у Холандији захваљујући учешћу у ријалити програму "Бачелорет", док је паралелно градио фудбалску каријеру у нижим лигама.

Поникао је у ПСВ-у и Витесеу, играо за Б тим клуба из Арнема, а наступао је и за Ос, Херкулес, ГВВВ и Венендал. За Херкулес је 2023. био стријелац гола против Ајакса у Купу Холандије.

(Телеграф)

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Тагови :

погинуо фудбалер

Саобраћајна несрећа

трагедија

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