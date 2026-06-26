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Сударили се камион и аутомобил: Двије особе повријеђене

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 12:58

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Сударили се камион и аутомобил: Двије особе повријеђене
Фото: АТВ БЛ

На магистралном путу Мостар – Столац, на локалитету Квањ код Буне, дошло је до тешке саобраћајне несреће у којој су учествовали теретно возило – тегљач МАН и приватни аутомобил марке.

Из МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона за Херцеговина.инфо потврђено је како су у несрећи повријеђене двије особе.

Према првим информацијама, из засад неутврђених разлога возач приватног аутомобила Фолксваген прешао је у супротну саобраћајну траку те се директно сударио с надолазећим теретним возилом.

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Након силовитог удара приватни аутомобил одбачен је уз ивицу цесте, а на оба возила настала је значајна материјална штета.

Саобраћај се на овом дијелу цесте тренутно одвија отежано, уз наизмјенично пропуштање возила.

На мјесту несреће налазе се полицијски службеници који обављају увиђај, након чега ће бити познато више информација о околностима ове саобраћајне несреће.

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Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

Мостар

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