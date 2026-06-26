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Младић у вожњи пао са крова аутомобила: Одређен притвор возачу

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 12:08

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Затвор-чувар
Фото: АТВ

Тужилаштво Кантона Сарајево предложило је једномјесечни притвор за Армана Омерагића (22) осумњиченог да је пијан управљао аутомобилом са чијег је крова у вожњи пао младић и задобио тешке повреде.

Притвор је предложен због опасности да би осумњичени боравком на слободи могао да понови кривично д‌јело.

Омерагић је осумњичен да је 24. јуна пола сата иза поноћи код зграде Радио-телевизије БиХ под дејством алкохола управљао аутомобилом "ауди А6", иако је знао да се крову возила налази двадесетједногодишњак, саопштено је из Тужилаштва Кантона Сарајево.

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Из Тужилаштва наводе да је увидом у прекршајну евиденцију утврђено да је осумњичени у протекле двије године починио више од 20 саобраћајних прекршаја, те да је критичне ноћи управљао аутомобилом иако му је возачка дозвола била поништена.

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Тагови :

одређен притвор

Саобраћајна незгода

Сарајево

Тужилаштво Кантона Сарајево

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