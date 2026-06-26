Галијашевић: Изетбеговић се обратио вјерским фанатицима у бих, пријетњу схватити озбиљно

Аутор:АТВ редакција
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Изјава Бакира Изетбеговића да се предсједник СНСД-а Милорад Додик треба ријешити силом није била порука правосуђу или међународној заједници, већ сваком вјерском фанатику у БиХ и тиме би требало да се позабаве безбједносне агенције, изјавио је Срни стручњак за борбу против тероризма Џевад Галијашевић.
Овим је, каже Галијашевић, послата порука организованим и неорганизованим исламистима, свим симпатизерима и сљедбеницима насљеђа Алије Изетбеговића да је Додик проблем који треба ријешити силом.
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"Свима њима се обратио Бакир Изетбеговић јер га они слушају шта говори и желе да испуне налог", указао је Галијашевић и додао да је овим директно угрожена безбједност Додика и дестабилизована БиХ, преноси "Срна".
Процјене у Сарајеву говоре, каже Галијашевић, да је права препрека да се Република Српска настави "давити" управо Додик.
"Републику Српску су давили политички Британци и Нијемци рукама политичког Сарајева, односно политичких странака из Сарајева - СДА и СДП-а", навео је Галијашевић.
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Он је оцијенио да је Изетбеговићева пријетња мотивисана тешким политичким поразима које муслиманска политика у БиХ трпи на међународној сцени, те сарадњом Републике Српске са САД и Израелом.
"Управо зато су Изетбеговићеве пријетње имале тај антисемитски набој и наратив. Бакир мрзи Израел и сматра да Додика треба уклонити јер остварује сарадњу са израелском Владом", навео је Галијашевић.
Он је додао да СДА и Изетбеговић, као и, како каже, њихови ментори из "Муслиманске браће" не могу да замисле политику и државу без примјене насиља и терора.
"Зато ову пријетњу треба озбиљно схватити", указао је Галијашевић.
Предсједник СДА Бакир Изетбеговић изјавио је прије неколико дана гостујући на Федералној телевизији да се Додик "неком силом мора ријешити".
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