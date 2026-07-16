Забољело га ухо, љекари га вратили кући - убрзо преминуо

Аутор:АТВ редакција
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Младић (21) преминуо је од неизљечивог тумора на мозгу само четири недјеље након што су љекари његове симптоме погрешно приписали инфекцији уха.
Тајлер Мортон, уметник из Бедфорда, први пут се пожалио на бол у уху у јануару, пре него што му је лијева страна лица изненада утрнула и почео је да има проблема са ходањем.
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Након одласка у болницу, дијагностикована му је инфекција уха и вртоглавица, па је послат кући са антибиотицима.
Антибиотици нису помогли, а његово стање се брзо погоршало. Почео је да повраћа и изгубио је функцију читаве лијеве стране тијела.
ЦТ скенер је показао промјену на мозгу, а након биопсије у болници Аденбрукс у Кембриџу дијагностикован му је глиобластом четвртог степена.
Глиобластом је агресиван облик рака мозга. У Великој Британији се сваке године дијагностификује код око 3.200 људи, а само једна трећина оболелих преживи дуже од годину дана. Просјечно вријеме преживљавања износи између 12 и 18 мјесеци.
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Тајлеру Мортону је речено да је његово стање превише тешко за лијечење попут хемотерапије, које би му можда могло продужити живот.
Преминуо је 25. марта, само неколико недјеља након што су се први симптоми појавили.
Његова сестра Ела Мортон (19), аутомеханичарка, рекла је:
"Све се догодило тако брзо и његово стање се тако нагло погоршало. Три недјеље пре него што је добио дијагнозу, ходао је и причао, а онда више није могао ништа сам. У том тренутку био је само тијело. Тајлер је отпуштен из болнице да би практично умро код куће. Био је невјероватан старији брат. Био је духовит и љубазан, брат коме сам се обраћала за све. Обоје смо живјели са баком и били смо нераздвојни. Била сам очајна јер за њега ништа није могло да се уради".
Ела Мортон је рекла да је породица љута што рак није раније откривен, када би "много више могло да се уради за њега".
"Барем бисмо тада имали осјећај да смо покушали", додала је.
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Ела сада сарађује са добротворном организацијом Брејн Тумор Рисерч на прикупљању средстава за истраживање тумора мозга. Истраживања те организације показују да тумори мозга убијају више дјеце и одраслих млађих од 40 година него било који други облик рака.
Историјски гледано, само око један одсто националних средстава намењених истраживању рака било је усмјерено на туморе мозга од када постоје званични подаци.
Докторка Карен Нобле, директорка за истраживање у организацији Брејн Тумор Рисерч, рекла је: "Тајлерова прича одражава разорну стварност са којом се суочавају многе породице широм Велике Британије. Позивамо владу да повећа национална улагања у истраживање тумора мозга, укључујући глиобластом. Такође морамо да видимо повећање броја клиничких испитивања и доступности тих испитивања у Великој Британији, као и да окончамо неједнакости у приступу секвенцирању цијелог генома, које би могло да помогне у приступу новим терапијама и клиничким испитивањима".
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Глиобластоми су последњих година привукли пажњу јавности након што су од њих преминуле бројне познате особе.
Међу њима су књижевница Софи Кинсела, која је преминула у децембру 2025. године, и лабуристичка политичарка Дама Теса Џовел, која је умрла 2018. године.
У марту 2022. године, пјевач групе "Вонтид", Том Паркер, преминуо је након 18-мјесечне борбе са овим обликом рака.
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