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Цвијановић: Конаковић одметнути министар који је срозао БиХ гдје год је стигао

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 22:09

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Цвијановић: Конаковић одметнути министар који је срозао БиХ гдје год је стигао
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је Елмедин Конаковић одметнути министар који говори искључиво у своје име, а не у име других народа који за њега нису равноправни, већ препрека антидејтонској централизацији БиХ.

"Министар иностраних послова БиХ Елмедин Конаковић опет је промашио не само лопту, већ и цијели стадион. Нико га више не узима за озбиљно. И овај његов наступ на конференцији у Вашингтону протекао је у истом маниру. Која год да је тема, он прича о Милораду Додику. Опсесија, ноћна мора, штагод да је у питању, али он нити зна, нити може даље од тога", нагласила је Цвијановићева.

Цвијановићева је истакла да је Конаковић и овај пут сакрио стварне терористичке пријетње у БиХ, а измишљао непостојеће.

"Такође је измишљао и сецесионизам како би прикрио антидејтонску и унитаристичку великобошњачку политику. Када је већ говорио о тероризму и урушавању демократских институција, могао је рећи да БиХ живи у условима политичко - правног тероризма у којем неизабрани странци доносе законе умјесто демократски изабраних институција", навела је Цвијановићева у објави на друштвеној мрежи Икс.

Она је рекла да Конаковића, као министра, не интересује шта мисле два од три конститутивна народа, нити га интересује шта пише у Уставу и законима које непрестано крши.

Цвијановићева је нагласила да је Конаковић срозао БиХ гдје год је стигао и да је у томе једино досљедан.

"Он не вјерује у БиХ и њене народе, већ у неизабране странце. Он не вјерује у домаћи дијалог, већ у страни интервенционизам и тзв. бонска овлаштења. Остаће упамћен као министар који се борио да у БиХ остане човјек који је безочно газио њен суверенитет, али који је и поред Конаковићевог лобирања морао да спакује кофере", поручила је српски члан Предсједништва БиХ.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Елмедин Конаковић

Српски члан предсједништва БиХ

Босна и Херцеговина

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