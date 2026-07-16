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Америчким тужиоцима биће предата комплетна експертиза о злочинима над Србима

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 16:55

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Град Дервента
Фото: АТВ

Предсједник Удружења логораша из Дервенте Драго Кнежевић рекао је да ће америчким истражиоцима-тужиоцима предати комплетну експертизу о злочинима почињеним над српским народом у дервентским логорима који би требало да им "отвори очи" и да почну истраживати злочине над Србима и у другим мјестима у БиХ.

Кнежевић је изјавио Срни да ће амерички истражиоци-тужиоци, који долазе 20. јула, боравити у Дервенти четири дана гдје ће у просторијама Основног суда саслушати и узети изјаве од осам преживјелих српских логораша.

"Сваког дана биће испитивана по двојица логораша и ја бих по позиву требало да свједочим у понедјељак у 11.00 часова", истакао је Кнежевић, преноси "Срна".

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Он је навео да ће им предати експертизу о почињеним ратним злочинима у логорима за Србе на подручју Дервенте коју је Удружење раније у Бањалуци предало Хашком трибуналу.

Указао је да експертиза обухвата комплетну документацију о жртвама, осумњиченим који су починили злочине и њиховим наредбодавцима, као и изјаве свједока.

Кнежевић је рекао да српски логораши који ће свједочити не могу давати изјаве за медије о конкретном предмету свједочења прије него што их саслушају амерички истражиоци-тужиоци.

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Долазак пет америчких истражилаца-тужилаца у Дервенту очекује се у понедјељак, 20. јула, да узму изјаве од осам логораша о страхотама које су претрпјели у злогласном логору за Србе у војном складишту Рабић 1992. године.

У Дервенти су, током протеклог Одбрамбено-отаџбинског рата, док још није била ни формирана Војска Републике Српске, хрватске и муслиманске снаге напале локално становништво српске националности.

Формирани су логори за Србе, међу којима је најозлоглашеније било у Дому војске и на локацији Рабић.

У логору Рабић, формираном у априлу 1992. године било је заточено 120 Срба док је укупно, кроз дервентске логоре, прошло више стотина српских цивила.

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Тагови :

Дервента

Ратни злочин

Америка

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