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Стевандић: Бећировић би у свакој другој држави био ухапшен и смијењен

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АТВ редакција
16.07.2026 16:38

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Предсједник НСРС Ненад Стевандић на сједници одржаној 7. јула 2026. године.
Фото: АТВ

У свакој другој држави Денис Бећировић био би ухапшен, смијењен и не би се више бавио никаквим пословима, али овдје ће добити подршку екстремне бошњачке јавности и наставиће да сије мржњу унутар БиХ, рекао је данас предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.

"Правни контекст кршења Устава је сљедећи - када Народна скупштина Републике Српске стави неку одлуку ван снаге, она се не може објављивати и она је моментално неважећа. Ако баш неко жели да је проблематизује, може тражити реаговање Уставног суда. Али ако неко и без суда покушава то да објави у Службеном гласнику, тај одмах чини кривично дјело, а онај ко учествује с њим учествује у удруживању ради чињења кривичног дјела. И сви треба да заврше у притвору, али то, изгледа, за Дениса Бећировића не важи", рекао је Стевандић, коментаришући потезе Бећировића који преко шефа Кабинета Алије Кожљака жели да спроведе Одлуку о именовању чланова Комисије за очување националних споменика, а која је у Народној скупштини Републике Српске проглашена штетном по витални интерес Српске.

Стевандић је истакао да је срамота што Делегација ЕУ у БиХ не реагује на то.

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"И, наравно, Канцеларија високог представника, боли их брига. Много пута су кршили Устав, кршили етичке, људске и Божије норме. И никада нису кажњени и сада мисле да могу да раде шта хоће. Ја могу само да му кажем - све до једном, а то једном је веома близу", поручио је предсједник Парламента Српске, преноси РТРС.

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Тагови :

Ненад Стевандић

Денис Бећировић

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