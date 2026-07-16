ЕЕС поново на мети критика: Не разликује једнојајчане близанце

Аутор:АТВ редакција
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Нови дигитални систем контроле уласка и изласка из Европске уније (ЕЕС) поново се нашао на удару критика након што је, помијешао идентитете једнојајчаних близнакиња, због чега је једна Британка задржана на граници, пише бриселски Политико.
Систем је показао да није евидентирала претходни излазак из Шенгенске зоне, иако је у стварности путовање обавила њена сестра близнакиња.
Необичан случај догодио се крајем маја на аеродрому у Клуж-Напоки у Румунији, када је британска држављанка, запослена у Политику, приликом повратка у Велику Британију задржана на граничној контроли.
Гранични службеници су је обавијестили да је прекорачила дозвољени боравак у Шенгенској зони, јер је систем приказивао да њен претходни излазак није евидентиран.
Испоставило се да је у систему била регистрована посјета Амстердаму из априла, али ту посјету није обавила она, већ њена сестра једнојајчана близнакиња.
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Иако је одмах објаснила да има сестру близнакињу, у почетку је била осумњичена да је користила њен пасош. Након око 15 минута испитивања дозвољено јој је да настави путовање.
Стручњаци сматрају да је могуће да је систем погрешно повезао двије жене због изузетно сличних биометријских података.
Професорка сајбер политике на Универзитету у Луксембургу Ниови Вавула истакла је да је вјероватно дошло до грешке приликом евидентирања изласка у Амстердаму, као и до пропуста приликом контроле у Румунији.
Она наглашава да путници не би смјели бити идентификовани искључиво на основу фотографије лица, већ да је неопходно користити и друге податке, попут пасоша и отисака прстију.
ЕЕС, који је намијењен да у потпуности замијени печатирање пасоша биометријском базом података, почео је са радом 10. априла након вишегодишњег одгађања.
Од почетка примјене путници се жале на дуже задржавање на граничним прелазима због скенирања лица и узимања отисака прстију, а овај случај представља само један у низу проблема са функционисањем система.
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Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен недавно је признала да ЕЕС и даље има неријешене техничке проблеме и поручила да је потребно још много рада како би систем функционисао без грешака.
Европска комисија није жељела да коментарише конкретан случај, али је подсјетила да су државе чланице одговорне за податке који се уносе у систем.
Истовремено, путници имају право да затраже исправку личних података уколико сматрају да су они нетачно евидентирани или обрађени.
(Политико)
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