Које цвијеће воли пиво? Сипајте мало у саксију и гледајте моћну промјену

Аутор:АТВ редакција
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Многи ће се изненадити када чују да пиво, осим што је омиљено пиће, може имати и другу намјену у дому и башти. Искусни баштовани понекад га користе као природно ђубриво, односно природну прихрану за разне биљке и цвијеће, јер садржи шећере, витамине из групе Б и минерале који могу помоћи микроорганизмима у земљишту.
Искусни баштовани понекад га користе као природно ђубриво, односно природну прихрану за разне биљке и цвијеће, јер садржи шећере, витамине из групе Б и минерале који могу помоћи микроорганизмима у земљишту.
Најчешће се овај трик примјењује код биљака које воле богато земљиште и којима прија додатак органске материје:
Најважније правило је да никада не сипате чисто пиво директно у саксију. Најбоље је направити раствор који подразумијева један дио пива и три до четири дијела воде. На примјер, неколико кашика пива помијешајте са чашом воде и тиме повремено залијте земљу око биљке.
Овај трик не треба понављати често. Довољно је једном мјесечно током периода раста, односно од прољећа до краја љета, док се зими не препоручује, јер већина биљака тада мирује. Пречеста употреба може довести до непријатног мириса, појаве мушица и нарушавања равнотеже у земљишту.
Пиво садржи угљене хидрате који могу послужити као храна корисним микроорганизмима у земљишту. Када су они активнији, земљиште може боље да задржава хранљиве материје и постаје повољније за развој коријена.
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Неки баштовани користе и остатке пива разблажене водом за брисање листова биљака, јер шећери могу дати привремени сјај листовима. Међутим, листове након тога треба обрисати чистом водом како се не би лијепила прашина.
Пужеви могу немилосрдно опустошити цвијеће. Мирис ферментације квасца привлачи их јаче него готова рјешења. Ископајте пластичну чашу у земљу тако да ивица буде у равни са тлом и напуните је до пола пивом. Штеточине, привучене аромом, упашће унутра. Замку празните свака два дана.
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Пиво може помоћи и код оса и стршљенова. Прережите пластичну боцу на пола, сипајте око 150 ml пива на дно и ставите одсјечени горњи дио унутар боце, грлом окренутим надоле, како бисте направили лијевак. Окачите замку даље од терасе – инсекти ће улазити у њу, али неће моћи да изађу, пише Сенса.
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