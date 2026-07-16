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Минић: Охрабрује долазак америчких истражилаца у Дервенту

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 18:02

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Минић: Охрабрује долазак америчких истражилаца у Дервенту
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да га охрабрује долазак америчких истражилаца у Дервенту и да ће републичке институције пружити подршку свједоцима јер свака жртва заслужује правду.

"Охрабрује ме долазак америчких истражилаца у Дервенту и вјерујем да ће свједочења преживјелих логораша и обимна документација коначно отворити пут непристрасној истрази злочина почињених над српским народом", истакао је Минић.

Он је нагласио да ће институције Републике Српске пружити пуну подршку свим свједоцима.

"Лично дајем подршку Драги Кнежевићу и свим преживјелим логорашима који већ деценијама истрајавају у борби за истину и правду. Истина не смије бити селективна. Свака жртва заслужује правду, а сваки злочин мора бити расвијетљен", написао је Минић на Иксу.

Долазак пет америчких истражилаца-тужилаца у Дервенту очекује се у понед‌јељак, 20. јула, да узму изјаве од осам логораша о страхотама које су претрпјели у злогласном логору за Србе у војном складишту Рабић 1992. године.

У Дервенти су, током протеклог Одбрамбено-отаџбинског рата, док још није била ни формирана Војска Републике Српске, хрватске и муслиманске снаге напале локално становништво српске националности.

Формирани су логори за Србе, међу којима је најозлоглашеније било у Дому војске и на локацији Рабић.

У логору Рабић, формираном у априлу 1992. године било је заточено 120 Срба док је укупно, кроз дервентске логоре, прошло више стотина српских цивила.

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Тагови :

Саво Минић

Дервента

Америка

Ратни злочин

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