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Исповијест Огњена Врањеша: Да ме нису забољела леђа био бих мртав

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 18:33

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Исповијест Огњена Врањеша: Да ме нису забољела леђа био бих мртав

Бивши дефанзивац Хатајспорта и Црвенез везде Огњен Врањеш, гостујући у подкасту "Минимум", изнио је до сада непознате и потресне детаље који су претходили катастрофалном земљотресу у Турској.

Врањеш је открио како га је сплет невјероватних околности и повреда леђа спасила сигурне смрти, док је његов саиграч Кристијан Атсу, нажалост, трагично настрадао због гола постигнутог у посљедњим минутима.

Све је почело неколико дана прије трагедије, на тренингу Хатајспорта, када је Врањеш током безазлене игре "шеве" доживио тешку повреду леђа.

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"Играли смо 'шеву' на тренингу, шест на два. Ушао сам у сукоб са једним саиграчем око тога ко треба да уђе у средину. Био сам нервозан, ушао сам оштро и у једном тренутку, при наглом покрету, осјетио сам такав бол у леђима да су ми се ноге одузеле. Извели су ме у свлачионицу, био сам тренутно инвалид. Нисам могао да скинем шорц ни копачке", присјећа се Врањеш.

Иако је екипу у недјељу чекао меч са Галатасарајем, Врањеш није могао ни да хода. Ипак, тадашњи тренер Волкан Демирел инсистирао је да он путује са екипом у Истанбул. Врањеш описује драматичан разговор са тренером уочи утакмице, који ће се испоставити као кључан за његов опстанак.

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"Рекао сам му: 'Шефе, не могу, тражим разрјешење, морам кући на опоравак'. Он је био љут, инсистирао је да играм. На крају смо направили договор – примићу двије инјекције, одиграћу утакмицу против Галатасараја, а он ће ме заузврат пустити кући на пет дана. Тако је и било. Под блокадом сам одиграо 90 минута, изгубили смо 2:0, и ја сам одмах из свлачионице отишао на аеродром", прича Врањеш.

Док је Врањеш био у Бањалуци на опоравку, Хатајспорт је у четвртак играо меч против Анталијаспора. Управо тај меч одредио је судбину Кристијана Атсуа.

"Кристијан Атсу није имао среће, за разлику од мене. Он је прије те утакмице отишао код Волкана и тражио позајмицу јер није играо. Тренер му је дозволио и Атсу је већ купио авионску карту за Лондон. Авион му је био у два сата ујутру, одмах након утакмице. Међутим, Волкан га уводи у игру у 81. минуту", прича Врањеш.

У посљедњим секундама меча, Атсу је постигао побједоносни гол из слободног ударца за 1:0.

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"Славље је било неописиво. Атсу је послије утакмице ушао у канцеларију код тренера и рекао: 'Шефе, нећу да идем, хоћу да останем и борим се за своје мјесто'. Отишао је са саиграчима да прослави гол, играли су карте, мало попили... Кући се вратио у пола четири ујутру. У четири сата се земља срушила. Његова зграда је пала и он је настрадао", рекао је Врањеш и додао:

"Најежим се и сада док причам. То је хорор филм. Најжалије ми је наше куварице која је погинула са цијелом породицом – муж, четворо дјеце, родитељи... сви су страдали. Да ме тај дан на тренингу нису забољела леђа, ја данас не бих сједио овдје и причао са вама", говори Врањеш у потресној исповијести.

Подсјетимо, разорни земљотрес погодио је Турску и Сирију 6. фебруара 2023. године, однијевши десетине хиљада живота, а град Хатај био је један од најтеже погођених.

(Телеграф)

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Тагови :

Огњен Врањеш

Турска

Земљотрес

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