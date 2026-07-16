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Крај дугим чекањима: МУП Српске проширује олакшице за грађане

Аутор:

Лана Остојић
16.07.2026 19:43

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Вађење личних докумената
Фото: АТВ

Термин за лична документа сада је могуће заказати у неколико кликова. Нове електронске услуге Министарства унутрашњих послова већ користи неколико хиљада грађана Републике Српске.

Од личне карте и возачке дозволе до продужења регистрације возила. Све више услуга Министарства унутрашњих послова грађанима доступно је путем платформе "Е-сервиси".

У првих 6 мјесеци забиљежено је 3 хиљаде регистрованих термина широм РС, а од краја јуна заказано око 1.000.

"То електронско заказивање – то је доста добра ствар за грађане",

"Иначе чека се да, зависи од доба дана, али иначе доста се чека. Ваљда ће то да помогне",

"Имам колегиницу која је користила и која је дошла у тачно заказано вријеме, све је протекло савршено, кроз пар минута је завршила све што је требала. Тако да - планирам и ја да користим", причају грађани за АТВ.

Електронске услуге доступне су у 16 градова Републике Српске, а посебна погодност омогућена је родитељима, који једним термином могу заказати долазак за цијелу породицу.

Мање чекања у редовима и више времена за друге обавезе – то би грађанима требало да донесу нове електронске услуге. Довољно је да на платформи "Е-сервиси“ изаберете жељену услугу и термин који вам највише одговара.

Ипак, електронско заказивање термина не значи да се процедура мијења. Из МУП-а подсјећају да су грађани и даље дужни да приликом доласка понесу сву законом прописану документацију неопходну за остваривање тражене услуге.

"Долазите на локацију у предвиђеном термину са потпуном документацијом – и ту завршавате посао. Досадашња пракса је показала да сви грађани завршавају процедуру за 5-10 минута. И видим да је јако позитивна реакција грађана, тако да смо ми генерално опредијељени и даље да развијамо тај процес дигитализације", објашњава Мирна Миљановић, начелник Одјељења за односе с јавношћу МУП-а Републике Српске.

Платформа "Е-сервиси" у функцији је више од годину дана, а након путних исправа, њене могућности су додатно проширене и на личне карте, возачке дозволе, пријаву мјеста пребивалишта и продужење важења регистрације.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Е сервиси

МУП Републике Српске

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