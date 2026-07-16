Колико новца је заиста довољно за квалитетан живот?

Аутор:АТВ редакција
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Многи вјерују да би их већи банковни рачун аутоматски учинио срећнијим и потпуно промијенио њихов живот. И заиста, у почетку свака додатна сума новца доноси већу финансијску сигурност, мање стреса и више могућности.
Многи вјерују да би их већи банковни рачун аутоматски учинио срећнијим и потпуно промијенио њихов живот. И заиста, у почетку свака додатна сума новца доноси већу финансијску сигурност, мање стреса и више могућности.
Међутим, стручњаци који проучавају богатство и управљање имовином истичу да, како нето вриједност расте, новац све мање мијења свакодневни живот, а све више доноси слободу одлучивања, утицај и могућност да се остави трајан траг, преноси The Trillionaire Life.
Не постоји универзална цифра која важи за све, јер начин живота зависи од земље у којој неко живи, величине породице, животних навика и личних приоритета. Ипак, постоје одређене финансијске прекретнице које показују како се однос између новца и квалитета живота мијења.
Са нето богатством од око милион долара, многи људи успјевају да обезбеде стабилну финансијску основу. Могу да живе без већих брига о свакодневним трошковима, али куповина луксузне некретнине или честа егзотична путовања и даље захтевају пажљиво планирање.
Када богатство достигне око пет милиона долара, финансијска независност постаје реална могућност за велики број људи. Посао више није нужност већ избор, а луксузна путовања, квалитетно образовање дјеце и комфорнији начин живота постају много доступнији.
Са 10 до 20 милиона долара, луксуз постаје свакодневица. Врхунске некретнине, егзотични аутомобили и боравак у хотелима са много звјездица више нису повремени ужици. Ипак, одржавање таквог начина живота и даље захтјева значајна средства, јер су трошкови одржавања луксузних кућа, аутомобила и других скупоцених ствари веома високи.
Код богатства између 50 и 100 милиона долара, фокус се помјера са куповине луксуза на управљање великом имовином. Уобичајено је посједовање више резиденција широм свијета, ангажовање приватног особља, коришћење приватних авиона и озбиљно планирање очувања богатства за наредне генерације. У овој фази додатни милиони више не мијењају значајно свакодневни комфор, јер је готово све што се може да се купи већ доступно.
Када нето вриједност пређе 250 милиона долара, новац добија потпуно нову улогу. Више није ријеч о личној потрошњи, већ о могућности да се купују компаније, финансирају велики пословни подухвати, улаже у глобалне пројекте, подржавају хуманитарне иницијативе и утиче на развој читавих индустрија.
Код милијардера, највећа разлика у односу на особу која посједује, на примјер, 100 милиона долара често није у начину живота, већ у нивоу утицаја који могу да остваре.
Наравно, све ове бројке представљају опште процјене. Некоме ће пет милиона долара значити потпуну слободу и испуњен живот, док ће други и са 100 милиона наставити да живе скромно или ће увијек тежити још већем богатству. Управо зато одговор на питање колико је новца довољно није исти за свакога, јер границу одређују личне жеље, амбиције и поглед на живот, преноси Магазин Политика.
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