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Необична акција у Херцеговини: Из зрака посипали стотине килограма соли

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 21:14

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Благословљена со
Фото: Totus Tuus

На Фејсбук страници Totus Tuus објављено је да су стотине килограма благословљене соли те хиљаде медаљица подијељене и расуте диљем западне Херцеговине, с циљем молитве за благослов градова и села.

"Сваки кутак града и села посветили смо и замолили Господина да благослови и посвети наше улице и мјеста", поручили су са ове странице.

У објави су појаснили како ову со сматрају благословљеним предметом који се користи као видљиви знак молитве и предања простора Богу.

Навели су да је ријеч о обичној соли коју свештеник благосиља посебном молитвом те истакнули како се њезино кориштење, према њиховим ријечима, не треба повезивати с магијом или празновјерјем.

"Моћ није у соли. Со сама не чини ништа. Моћ је у Богу, у вјери Цркве и у молитви", наведено је у објави.

Поручили су како посипање благословљене соли по улицама, кућама и праговима виде као молитву за заштиту простора те симболичан чин његова посвећења.

miroslav ilic screenshot youtube

Сцена

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Истакнули су и да таква пракса не може замијенити сакраменте, молитву или исповјед, него је сматрају додатним изразом вјере.

"Гдје се посипа благословљена сол, тамо се моли. Гдје се моли, тамо Бог станује", закључили су у објави, преноси Јабука.тв.

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Тагови :

Зачин со

Херцеговина

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