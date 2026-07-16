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Приједорчанка претукла двојицу мушкараца: Иза решетака још два мјесеца

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 20:23

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Жена са лисицама на рукама држи руке изнад главе, иза ње се види небо.
Фото: Pixabay/lechenie-narkomanii

Приједорчанки М. М. продужен је притвор за још два мјесеца након што је иза решетака провела првих 30 дана због бруталног физичког напада на двојицу мушкараца у којем је један од њих тешко повријеђен, потврђено је данас Срни у Окружном јавном тужилаштву Приједор.

На приједлог овог тужилаштва одлуку о продужењу притвора донио је Основни суд у Приједору.

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Притвор је одређен због бојазни да ће осумњичена поновити или довршити покушано кривично дјело или да ће учинити кривично дјело којим пријети, а за шта може бити изречен затвор од три године или тежа казна.

Из Полицијске управе Приједор 17. јуна је саопштено да је ова жена ухапшена и предата Тужилаштву уз извјештај о почињеним кривичним дјелима тешка тјелесна повреда, насиље у породици или породичној заједници и омогућавање уживања дроге.

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Због тежине повреда један од двојице мушкараца био је превезен у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.

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