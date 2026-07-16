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Уселила у туђу кућу и опремала је: Потврђена оптужница против жене из Приједора

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 20:04

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Чекић, судница
Фото: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Основни суд у Приједору потврдио је оптужницу против жене С.Ц. јер се уселила у туђу кућу и опремала је да би у њој живјела.

Оптужена је да се у мају 2022. године неовлаштено уселила у туђу кућу, опремала је и сређивала.

По пријави на адресу је дошла полиција, па је жена након тога напустила кућу.

Неовлаштеним усељењем у туђи простор починила је кривично дјело противзаконито усељење.

Судница, чекић

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Тагови :

Оптужница

Потврђена оптужница

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