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Хапшење у Бијељини: Уговорио обљубу 14-годишњакиње, ухапшен на састанку

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Огњен Матавуљ
16.07.2026 14:23

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Хапшење у Бијељини: Уговорио обљубу 14-годишњакиње, ухапшен на састанку
Фото: MUP RS

У акцији ”Карика” полицијски службеници МУП-а Републике Српске ухапсили су З.П. из Тузле због сумње да је врбовао дјецу ради порнографије!

Тузлака су у Бијељини ухапсили истражиоци Управе криминалистичке полиције након што је дошао на састанак са 14-годишњом дјевојчицом с којом је претходно комуницирао преко друштвених мрежа.

Акција Карика
Акција Карика

”З.П. се сумњичи да је путем друштвених мрежа врбовао дјецу, наводио дјецу на израду садржаја дјечије порнографије, односно тражио да се описујући детаљно на који начин фотографишу интимне дијелове тијела, те упознавао дјецу са порнографијом, шаљући им фотографије и видео материјал порнографског садржаја, након чега је кроз комуникацију, користећи се друштвеним мрежама и апликацијама за комуникацију, договорио састанак са дјететом ради вршења обљубе. Ухапшен је када је дошао на састанак, а узраст дјетета са којом је комуницирао је 14 година”, саопштио је МУП Српске.

Акција Карика
Акција Карика

Додају да се З.П. на терет ставља да је починио кривична дјела искориштавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искориштавања дјетета, искориштавање дјеце за порнографију и упознавање дјеце са порнографијом.

”У сарадњи са полицијским службеницима МУП-а Тузланског кантона извршени су претреси стамбених просторија које З.П. користи, при чему су пронађени и одузети мобилни телефони и други предмети који су кориштени за извршење кривичних дјела. Након криминалистичке обраде осумњичени ће бити предат Окружном јавном тужилаштву у Бијељини уз извјештај о почињеним кривичним дјелима”, наводи се у саопштењу МУП-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Акција Карика

Порнографија

МУП Републике Српске

Бијељина

Тузла

ухапшен педофил

педофил

педофилија

Коментари (4)

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