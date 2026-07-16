Ужас у БиХ: Познат идентитет осумњиченог за убиство мајке и брата

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево ухапсили су А .Л., рођеног 1983. године и настањеног на Илиџи, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело Убиство.
Кликс наводи да се је ријеч је о Аднану Локванчићу.
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Како сазнаје портал "Аваза", Аднан Локванчић је синоћ у илиџанском насељу Храсница усмртио своју мајку и брата.
Према информацијама "Аваза", он је мајку и брата усмртио лопатом.
Њега су након овог кривичног дјела припадници МУП-а КС ухапсили.
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Увиђај, којим је руководио дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, обавили су припадници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево.
У службеним просторијама врши се криминалистичка обрада над осумњиченим 43-годишњаком, који ће уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предат у даљњу надлежност Кантоналног тужилаштва.
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