Бивши начелник општине Брод Зоран Видић поново пријављен за злоупотребу

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво у Добоју води двије истраге против Зорана Видића, некадашњег начелника општине Брод (СДС) због сумње да је починио кривично дјело злоупотребе службеног положаја у својству начелника општине.
У ОJT Добој за АТВ наводе да су обје истраге у току, али нису жељели да открију на које се конкретне околности односе, као ни да ли је Видић испитан у својству осумњиченог.
”Тужилаштво је 30. априла 2026. године запримило извјештај Полицијске управе Добој о почињеном кривичном дјелу против Зорана Видића као службеног лица у својству начелника општине Брод због кривичног дјела злоупотреба службеног положаја или овлашћења. У предмету није донесена тужилачка одлука”, рекла је за АТВ портпарол ОЈТ Добој Слободанка Лукић.
Она каже да се друга истрага односи на предмет који је тужилаштво формирало на основу анонимне кривичне пријаве коју им је 5. јула 2023. године доставила Управа криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске.
”У наведеном предмету поступајући тужилац је наложио предузимање додатних истражних радњи Управи криминалистичке полиције. У предмету још увијек није донесена тужилачка одлука”, рекла је Лукић.
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Начелник Брода пријављен за злоупотребу ”тешку” 287.000 КМ
Подсјетимо, МУП Републике Српске у јуну 2024. године је саопштио да су тужилаштву доставили извјештај против Видића због злоупотребе службеног положаја. Извјештајем је обухваћен и Горан Васиљевић из Модриче, овлаштени процијенитељ архитектонске струке, због сумње да је починио кривично дјело злоупотреба процјене. У пријави се наводило да је њиховим поступањем Општина Брод оштећена за износ од 287.655 марака.
”За првоосумњиченог постоји основ сумње да је као одговорно лице општине Брод закључио уговор о продаји општинског земљишта са привредним друштвом из Градишке иако је знао да земљиште има већу тржишну вриједност. За другопријављеног постоји основ сумње да је као овлаштени процјенитељ злоупотријебио овлаштење вјештака за процјену, те је задату процјену извршио паушално и уопштено по значајној мањој вриједности у односу на раније утврђиване процјене тржишне вриједности”, саопштио је тада МУП Српске.
Зоран Видић за АТВ каже да је упознат са пријавама и сматра да су неосноване и представљају одређену врсту политичког притиска.
”То су неосноване пријаве, што ће се у догледно вријеме и доказати”, рекао је Видић.
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