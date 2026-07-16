У првом кварталу остварени приходи од 1,302 милијарде

Аутор:АТВ редакција
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Буџетски приходи за први квартал ове године остварени су у износу од 1,302 милијарде КМ, што је за два одсто више у односу на финансијски план, наводи се у консолидованом извјештају о извршењу буџета Српске за 2026. годину који је данас усвојила Влада Републике Српске.
Остварени приходи су за седам одсто мањи у односу на буџет за три мјесеца.
У првом кварталу приходи од директних пореза реализовани су у износу од 689,2 милиона КМ, што је за два одсто мање у односу на буџет за три мјесеца, а за два одсто више у односу на финансијски план за први квартал.
Индиректни порези су у првом кварталу ове године реализовани у износу од 523,3 милиона КМ, што је за 11 одсто мање у односу на буџет за три мјесеца, а за два одсто више у односу на финансијски план за први квартал, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.
Примици од задуживања у првом кварталу ове године износе 144,6 милиона КМ, што је за 66 одсто мање у односу на буџет за три мјесеца, а за 29 одсто мање у односу на финансијски план.
Ино-дуг је у првом кварталу ове године редовно сервисиран и за те потребе издвојено је 93,7 милиона КМ.
Влада Републике Српске усвојила је данас и консолидовани извјештај о извршењу буџета за 2025. годину.
Према подацима, приходи и примици планирани буџетом на општем фонду у 2025. години остварени су у износу од 6,325 милијарди КМ, што је за шест одсто мање у односу на планирани износ ребалансом буџета.
Када се укупно остварени приходи и примици буџетских корисника умање за дио остварен кроз међусобне трансакције корисника, укупни консолидовани приходи и примици у 2025. години износе 6,828 милијарди КМ.
Консолидовани буџетски расходи и издаци исказани су у износу од 7,113 милијарди КМ, док је ино-дуг редовно сервисиран и за те потребе је издвојено 514,6 милиона КМ.
Настављена је континуирана амортизација унутрашњег дуга и из редовних буџетских средстава у 2025. години издвојено је 583,8 милиона КМ, чиме је смањен износ пројектованог унутрашњег дуга, наводи се у саопштењу.
Јавни дуг Српске са 31. децембром 2025. године износио је 6,178 милијарди КМ, односно 33,80 одсто БДП-а, док је укупни дуг Републике износио 6,994 милијарди КМ или 38,26 одсто БДП-а.
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