Logo

У првом кварталу остварени приходи од 1,302 милијарде

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 13:57

Коментари:

0
Зграда Владе Републике Српске - окачена тробојка на крову.
Фото: АТВ

Буџетски приходи за први квартал ове године остварени су у износу од 1,302 милијарде КМ, што је за два одсто више у односу на финансијски план, наводи се у консолидованом извјештају о извршењу буџета Српске за 2026. годину који је данас усвојила Влада Републике Српске.

Остварени приходи су за седам одсто мањи у односу на буџет за три мјесеца.

У првом кварталу приходи од директних пореза реализовани су у износу од 689,2 милиона КМ, што је за два одсто мање у односу на буџет за три мјесеца, а за два одсто више у односу на финансијски план за први квартал.

Индиректни порези су у првом кварталу ове године реализовани у износу од 523,3 милиона КМ, што је за 11 одсто мање у односу на буџет за три мјесеца, а за два одсто више у односу на финансијски план за први квартал, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.

Примици од задуживања у првом кварталу ове године износе 144,6 милиона КМ, што је за 66 одсто мање у односу на буџет за три мјесеца, а за 29 одсто мање у односу на финансијски план.

Ино-дуг је у првом кварталу ове године редовно сервисиран и за те потребе издвојено је 93,7 милиона КМ.

Влада Републике Српске усвојила је данас и консолидовани извјештај о извршењу буџета за 2025. годину.

Према подацима, приходи и примици планирани буџетом на општем фонду у 2025. години остварени су у износу од 6,325 милијарди КМ, што је за шест одсто мање у односу на планирани износ ребалансом буџета.

Када се укупно остварени приходи и примици буџетских корисника умање за дио остварен кроз међусобне трансакције корисника, укупни консолидовани приходи и примици у 2025. години износе 6,828 милијарди КМ.

Консолидовани буџетски расходи и издаци исказани су у износу од 7,113 милијарди КМ, док је ино-дуг редовно сервисиран и за те потребе је издвојено 514,6 милиона КМ.

Настављена је континуирана амортизација унутрашњег дуга и из редовних буџетских средстава у 2025. години издвојено је 583,8 милиона КМ, чиме је смањен износ пројектованог унутрашњег дуга, наводи се у саопштењу.

Јавни дуг Српске са 31. децембром 2025. године износио је 6,178 милијарди КМ, односно 33,80 одсто БДП-а, док је укупни дуг Републике износио 6,994 милијарди КМ или 38,26 одсто БДП-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јавни приходи

Влада Републике Српске

сједница

Република Српска

Коментари (0)

Прочитајте више

Сједница Владе Републике Српске 16.7.2026.

Република Српска

Влада Српске издваја 125,7 милиона КМ за капиталне пројекте широм Републике

3 ч

20

Више из рубрике

Сједница Владе Републике Српске 16.7.2026.

Република Српска

Влада Српске издваја 125,7 милиона КМ за капиталне пројекте широм Републике

3 ч

20
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Вучић показао да Србија не одустаје од дијалога

4 ч

7
Бојан Випотник

Република Српска

Нови просторни план Српске: У фокусу развој и заштита имовине Републике

4 ч

0
Нед Пуховац

Република Српска

Министар објаснио ко је изузет од ограничења маржи у Српској

4 ч

0

  • Најновије

16

46

Важно за путнике из БиХ: Стижу велике промјене на границама

16

43

Суд БиХ одгодио извршење рјешења Агенције за заштиту личних података

16

38

Стевандић: Бећировић би у свакој другој држави био ухапшен и смијењен

16

28

Бивши министар мијења презиме: "Јер се тако осјећам и д‌јелујем"

16

25

Огњен Врањеш открио којег би саиграча изабрао да му чува леђа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима