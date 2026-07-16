Logo
Large banner

Шпанија стрепи пред финале: Јамал повријеђен?

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 20:42

Коментари:

0
Шпански репрезентативац Ламин Јамал (19) реагује након фаула током полуфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Француске и Шпаније у Арлингтону, Тексас, близу Даласа, у уторак, 14. јула 2026. године.
Фото: AP Photo/Tony Gutierrez / Tanjug

Шпанска репрезентација добила је неочекивани разлог за бригу уочи финала, пошто Ламин Јамал није одрадио групни тренинг са остатком екипе.

Талентовани фудбалер Барселоне радио је по посебном програму, а шпански медији наводе да је на лијевој бутини носио заштитни завој.

Вијест је одмах изазвала пажњу, посебно због тога што је Јамал већ у завршници полуфиналног сусрета против Француске показивао знаке нелагодности на терену.

Ипак, прве информације из табора "црвене фурије" умирују навијаче. Како преносе "Марка", "АС" и "Мундо Депортиво", не постоји бојазан од озбиљније повреде, већ је ријеч о посљедицама великог напора и исцрпљености након захтјевног полуфиналног дуела.

Џенифер Лопез

Сцена

Поражавајуће вијести за Џенифер Лопез

Стручни штаб на челу са селектором Луисом де ла Фуентеом одлучио је да не ризикује са једним од најважнијих играча екипе, па је Јамалу одређен индивидуални режим рада како би се потпуно опоравио до одлучујуће утакмице.

Према истим изворима, очекује се да млади офанзивац буде потпуно спреман за недељно финале и да се нађе на располагању селектору, који рачуна на њега у борби за нову титулу Шпаније.

(б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ламин Јамал

Јамал повреда

Свјетско првенство 2026

Шпанија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Исповијест Огњена Врањеша: Да ме нису забољела леђа био бих мртав

Фудбал

Исповијест Огњена Врањеша: Да ме нису забољела леђа био бих мртав

5 ч

0
Шпанија-Француска

Фудбал

Овај клуб има чак 9 играча у финалу Свјетског првенства

6 ч

0
Енглески фудбалер Морган Роџерс (17) бори се за лопту са Аргентинцем Лионелом Месијем (10) током полуфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Енглеске и Аргентине у Атланти, у сриједу, 15. јула 2026.

Фудбал

Драма уочи великог сусрета: Британски ратни брод упао на територију Аргентине

6 ч

0
Огњен Врањеш и Марко Ливаја

Фудбал

Огњен Врањеш открио којег би саиграча изабрао да му чува леђа

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

23

09

Познат термин новог европског меча Борца

22

59

Држављани БиХ и Србије изнајмили багер и нестали с њим, штета 30.000 евра

22

49

Пета ноћ заредом: Нови талас америчких удара на Иран

22

41

Ванредно стање на седам острва у Грчкој

22

30

Муњевита провала у Градишци: Лопов за пола минута опустошио хундаи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner