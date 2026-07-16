Шпанија стрепи пред финале: Јамал повријеђен?

Аутор:АТВ редакција
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Шпанска репрезентација добила је неочекивани разлог за бригу уочи финала, пошто Ламин Јамал није одрадио групни тренинг са остатком екипе.
Талентовани фудбалер Барселоне радио је по посебном програму, а шпански медији наводе да је на лијевој бутини носио заштитни завој.
Вијест је одмах изазвала пажњу, посебно због тога што је Јамал већ у завршници полуфиналног сусрета против Француске показивао знаке нелагодности на терену.
Ипак, прве информације из табора "црвене фурије" умирују навијаче. Како преносе "Марка", "АС" и "Мундо Депортиво", не постоји бојазан од озбиљније повреде, већ је ријеч о посљедицама великог напора и исцрпљености након захтјевног полуфиналног дуела.
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Стручни штаб на челу са селектором Луисом де ла Фуентеом одлучио је да не ризикује са једним од најважнијих играча екипе, па је Јамалу одређен индивидуални режим рада како би се потпуно опоравио до одлучујуће утакмице.
Према истим изворима, очекује се да млади офанзивац буде потпуно спреман за недељно финале и да се нађе на располагању селектору, који рачуна на њега у борби за нову титулу Шпаније.
(б92)
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