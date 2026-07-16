Поражавајуће вијести за Џенифер Лопез

Аутор:АТВ редакција
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Луксузна вила коју су Џенифер Лопез и Бен Афлек купили током брака поново није пронашла купца, иако је, према писању америчких медија, један заинтересовани купац већ уплатио депозит.
Некретнина на Беверли Хилсу, која има 12 спаваћих соба и 24 купатила, првобитно је била понуђена за 68 милиона долара, затим је цијена спуштена на 52 милиона, а посљедња тражена цијена износила је 49.95 милиона долара.
То је знатно мање од 60.85 милиона долара колико су бивши супружници платили за њу 2023. године.
Џенифер Лопез и Бен Афлек званично су окончали развод почетком 2025. године, након обновљене љубавне везе и двогодишњег брака који је привлачио велику пажњу јавности.
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Према наводима америчких медија, Афлек је свој власнички удио већ пренио на бившу супругу, па ће приход од евентуалне продаје припасти њој, иако ће готово сигурно бити остварен финансијски губитак.
Вила, која између осталог има базен, терен за кошарку и пиклбол, боксерски ринг, теретану, луксузни пентхаус за госте и паркинг за 80 возила, тренутно је поново повучена из огласа, па није познато када ће се поново наћи на тржишту.
Говорећи недавно о љубавним везама, Џенифер Лопез поручила је да раскиде не сматра неуспјехом.
"Раскиди нису пораз. Искрено вјерујем да су одскочна даска ка најбољој верзији себе. Требало би да славимо раскиде", рекла је пјевачица и глумица, додајући да је "онај коме је сломљено срце заправо побједник, јер из таквог искуства може да изађе јачи".
Ово је био њен четврти развод, а сама Лопез посљедњих мјесеци отворено говори о томе како је крај везе за њу представљао прилику за нови животни почетак, наводи "Hello".
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