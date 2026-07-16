Драма на сахрани Андрије Бајића, жестока свађа познатих

Аутор:АТВ редакција
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Пјевач Ера Ојданић бурно је реаговао на изјаву своје колегинице Милене Плавшић да се удаљи од новинара, па јој је јавно запретио.
Наиме, њих двоје најприје су се срдачно поздравили на сахрани Андрије Бајића, гдје су све вријеме били заједно.
Међутим, у једном моменту Милена се нашалила са колегом, па му је поручила да се удаљи од медија.
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Њега је то разбјеснило, па јој је најприје поручио да му не наређује. Како га је Милена изигнорисала и кренула ка капели, почео је да виче на њу.
"Нећу да идем. Имам шта да кажем. Ето видиш, изазива ме моја колегиница Милена Плавшић да изнесем тајне старе 50 година. Обукла би још једну црну блузу кад бих ја проговорио, она ће мене да учи... Видите како изгледа удовица", рекао је Ера.
Подсјетимо, Ера је данас био на сахрани истакнутог умјетника Андрије Бајића, гдје је рекао како је бијесан на његову удовицу Малу Цану.
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Он је открио како је Бајићева супруга хтјела два жита да се служе на парастосу.
"Цана се договарала са попом на сахрани да буду два жита. Да ли је то у реду? Ја јој кажем: Цано, завршили смо разговор и спустим јој слушалицу. Који је то свештеник да то каже", испричао је Ојданић.
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