Logo

Драма на сахрани Андрије Бајића, жестока свађа познатих

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 17:06

Коментари:

0
Смртовница Андрије Бајића пјевача
Фото: Društvene Mreže

Пјевач Ера Ојданић бурно је реаговао на изјаву своје колегинице Милене Плавшић да се удаљи од новинара, па јој је јавно запретио.

Наиме, њих двоје најприје су се срдачно поздравили на сахрани Андрије Бајића, гдје су све вријеме били заједно.

Међутим, у једном моменту Милена се нашалила са колегом, па му је поручила да се удаљи од медија.

гром-невријеме

Србија

Снажна олуја погодила дијелове Србије, метеоролози кажу да није крај

Њега је то разбјеснило, па јој је најприје поручио да му не наређује. Како га је Милена изигнорисала и кренула ка капели, почео је да виче на њу.

"Нећу да идем. Имам шта да кажем. Ето видиш, изазива ме моја колегиница Милена Плавшић да изнесем тајне старе 50 година. Обукла би још једну црну блузу кад бих ја проговорио, она ће мене да учи... Видите како изгледа удовица", рекао је Ера.

Подсјетимо, Ера је данас био на сахрани истакнутог умјетника Андрије Бајића, гдје је рекао како је бијесан на његову удовицу Малу Цану.

Пиво

Савјети

Које цвијеће воли пиво? Сипајте мало у саксију и гледајте моћну промјену

Он је открио како је Бајићева супруга хтјела два жита да се служе на парастосу.

"Цана се договарала са попом на сахрани да буду два жита. Да ли је то у реду? Ја јој кажем: Цано, завршили смо разговор и спустим јој слушалицу. Који је то свештеник да то каже", испричао је Ојданић.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ера Ојданић

Андрија Бајић

Мала Цана

Коментари (0)

Више из рубрике

свијеће паљење свијећа црква

Сцена

Преминуо легендарни Горан Булатовић Манза

5 ч

0
Мала Цана иза сандука плаче, ћерке се одвојиле: Кренула тужна поворка

Сцена

Мала Цана иза сандука плаче, ћерке се одвојиле: Кренула тужна поворка

7 ч

0
Анастасија Гудељ Ражнатовић

Сцена

Ово је име сина Анастасије Ражнатовић: Подијелила емотивну фотографију

8 ч

0
Анастасија Гудељ Ражнатовић

Сцена

Породила се Анастасија Ражнатовић: Успјешно скривала трудноћу

8 ч

0

  • Најновије

20

42

Шпанија стрепи пред финале: Јамал повријеђен?

20

31

Аутомобили од силине удара летјели у ваздух: Двије особе погинуле у тешкој несрећи

20

23

Приједорчанка претукла двојицу мушкараца: Иза решетака још два мјесеца

20

18

Да ли Бањалука има иједно безбједно купалиште?

20

14

Лидија Вукићевић: Нисам хтјела да се скинем, што ме коштало улога

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима