Породила се Анастасија Ражнатовић: Успјешно скривала трудноћу

Аутор:АТВ редакција
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Анастасија Ражнатовић и Немања Гудељ добили су прво дијете и испунила им се највећа жеља.
Пјевачица Анастасија Ражнатовић, кћерка Светлане Цеце Ражнатовић, породила се и на свијет донијела дјечака, након што је свих девет мјесеци крила трудноћу.
Сцена
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Породила се у Шпанији, гдје већ неколико година живи с фудбалером Немањом Гудељем, с којим је у браку од 2023. године.
Већ дуго су жељели да се остваре у улози родитеља, а сада им се највећа жеља и остварила.
Чланови породица Ражнатовић и Гудељ окупили су се у Севиљи, гдје Анастасија и Немања живе, те ће сви заједно прославити долазак новог члана породице.
Цеца Ражнатовић поново је постала бака, и то четврти пут, будући да њен син Вељко Ражнатовић са супругом Богданом има три сина, преноси Б92
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