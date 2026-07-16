Logo

Породила се Анастасија Ражнатовић: Успјешно скривала трудноћу

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 11:57

Коментари:

0
Анастасија Гудељ Ражнатовић
Фото: Instagram/Anastasija Gudelj Raznatovic

Анастасија Ражнатовић и Немања Гудељ добили су прво дијете и испунила им се највећа жеља.

Пјевачица Анастасија Ражнатовић, кћерка Светлане Цеце Ражнатовић, породила се и на свијет донијела дјечака, након што је свих девет мјесеци крила трудноћу.

Анастасија Гудељ Ражнатовић

Сцена

Ово је име сина Анастасије Ражнатовић: Подијелила емотивну фотографију

Породила се у Шпанији, гдје већ неколико година живи с фудбалером Немањом Гудељем, с којим је у браку од 2023. године.

Већ дуго су жељели да се остваре у улози родитеља, а сада им се највећа жеља и остварила.

Чланови породица Ражнатовић и Гудељ окупили су се у Севиљи, гдје Анастасија и Немања живе, те ће сви заједно прославити долазак новог члана породице.

Цеца Ражнатовић поново је постала бака, и то четврти пут, будући да њен син Вељко Ражнатовић са супругом Богданом има три сина, преноси Б92

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Анастасија Ражнатовић

Светлана Цеца Ражнатовић

Немања Гудељ

породила се Анастасија

Коментари (0)

Прочитајте више

Светлана Ражнатовић Цеца

Сцена

Цеца бијесна, радници јој направили хаварију испред виле: Ko ће ово да ми плати?

1 д

0

Више из рубрике

"Крива сам ја": Ово је истина о односу Мирке и Вујадина, ово је прави разлог због чега се није удала

Сцена

"Крива сам ја": Ово је истина о односу Мирке и Вујадина, ово је прави разлог због чега се није удала

6 ч

0
Откривен узрок смрти Сема Нила

Сцена

Откривен узрок смрти Сема Нила

8 ч

0
пјевачица водитељица Хрватска ријалити учесница

Сцена

Нивес Целзијус: Поведи ме на адресу "Инферно 666"

19 ч

0
Александра Пријовић, нови албум

Сцена

Пријовићка искрено о браку са Филипом: ''Он је све промијенио''

23 ч

0

  • Најновије

16

38

Стевандић: Бећировић би у свакој другој држави био ухапшен и смијењен

16

28

Бивши министар мијења презиме: "Јер се тако осјећам и д‌јелујем"

16

25

Огњен Врањеш открио којег би саиграча изабрао да му чува леђа

16

17

Дигли цијене хљеба па добили 54.000 марака казни

16

05

Строга правила у Њемачкој: Жени забранили улаз у супермаркет

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима