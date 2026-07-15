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Цеца бијесна, радници јој направили хаварију испред виле: Ko ће ово да ми плати?

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 09:18

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Светлана Ражнатовић Цеца
Фото: YouTube/Instagram/printscreen

Регионална звијезда Светлана Ражнатовић Цеца, подијелила је на свом Инстаграму видео испред виле на Дедињу, а гдје вода сипа на све стране, како каже 10 дана, те се обратила градском Водоводу и надлежнима.

Цеца није крила незадовољство, већ се на снимку, на њеном Инстаграм сторију обратила надлежнима ријечима да по хитном поступку дођу и санирају изазвану штету.

"Санирајте ми штету! Ко ће да ми плати ову штету?" питала је Цеца те позвала надлежне из градског Водовода да реагују.

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Подијели:

Тагови :

Светлана Цеца Ражнатовић

вила на Дедињу

водовод

Београд

видео снимак

Инстаграм

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