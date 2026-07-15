Цеца бијесна, радници јој направили хаварију испред виле: Ko ће ово да ми плати?

Аутор:АТВ редакција
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Регионална звијезда Светлана Ражнатовић Цеца, подијелила је на свом Инстаграму видео испред виле на Дедињу, а гдје вода сипа на све стране, како каже 10 дана, те се обратила градском Водоводу и надлежнима.
Цеца није крила незадовољство, већ се на снимку, на њеном Инстаграм сторију обратила надлежнима ријечима да по хитном поступку дођу и санирају изазвану штету.
"Санирајте ми штету! Ко ће да ми плати ову штету?" питала је Цеца те позвала надлежне из градског Водовода да реагују.
Ceca besna.— Estradni Hunter 007 (@E_Hunter_007_) July 14, 2026
"Gde su sad mediji?" pic.twitter.com/H5gBeu9ycI
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