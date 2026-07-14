Горажде отказало концерт Бијелог дугмета

Аутор:АТВ редакција
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Организациони одбор 29. Интернационалног фестивала пријатељства Горажде саопштио је да се, због новонасталих околности, неће одржати раније најављени музички програми заказани за 1. и 7. август.
Првог августа публика је требало да ужива у наступима Николине Ковач, Јелене Костов, Саше Капора и Дарка Филиповића, док је за завршно фестивалско вече, 7. августа, био планиран концерт групе Бијело дугме.
Како су навели организатори, буџет Града Горажда и Фестивала пријатељства није оштећен, а сви разговори с представницима извођача вођени су у професионалној атмосфери.
"Након разговора и договора с представницима извођача донесена је одлука да се наведени наступи неће одржати у оквиру овогодишњег издања Фестивала пријатељства", саопштио је Организациони одбор, преноси Аваз.
Додали су да се Фестивал пријатељства наставља према планираном програму те да посјетиоце очекују бројни концерти, културни садржаји, програми за дјецу и други догађаји.
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Иако у званичном саопштењу није наведен конкретан разлог измјена програма, одлука долази након бурних реакција у јавности у БиХ због наступа појединих извођача 11. јула.
Међу њима је и Ален Исламовић, један од пјевача групе Бијело дугме, који је 11. јула наступио на манифестацији "Весели спуст на Ибру" у Краљеву у Србији, док је Горан Бреговић истог дана са својим Оркестром за свадбе и сахране одржао концерт у Порденонеу у Италији.
Организатори су поручили да ће јавност благовремено обавијестити о евентуалним новим измјенама фестивалског програма и извођачима који ће наступити умјесто отказаних концерата.
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