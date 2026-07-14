Logo

Горажде отказало концерт Бијелог дугмета

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 19:07

Коментари:

0
Горан Бреговић, члан групе Бијело Дугме
Фото: Screenshot YouTube / Croatia Records

Организациони одбор 29. Интернационалног фестивала пријатељства Горажде саопштио је да се, због новонасталих околности, неће одржати раније најављени музички програми заказани за 1. и 7. август.

Првог августа публика је требало да ужива у наступима Николине Ковач, Јелене Костов, Саше Капора и Дарка Филиповића, док је за завршно фестивалско вече, 7. августа, био планиран концерт групе Бијело дугме.

Како су навели организатори, буџет Града Горажда и Фестивала пријатељства није оштећен, а сви разговори с представницима извођача вођени су у професионалној атмосфери.

"Након разговора и договора с представницима извођача донесена је одлука да се наведени наступи неће одржати у оквиру овогодишњег издања Фестивала пријатељства", саопштио је Организациони одбор, преноси Аваз.

Фестивал се наставља према плану

Додали су да се Фестивал пријатељства наставља према планираном програму те да посјетиоце очекују бројни концерти, културни садржаји, програми за д‌јецу и други догађаји.

Ди Џеј Крмак

Сцена

Ди Џеј Крмак се вратио и објавио нову пјесму и спот

Иако у званичном саопштењу није наведен конкретан разлог измјена програма, одлука долази након бурних реакција у јавности у БиХ због наступа појединих извођача 11. јула.

Реакције због наступа 11. јула

Међу њима је и Ален Исламовић, један од пјевача групе Бијело дугме, који је 11. јула наступио на манифестацији "Весели спуст на Ибру" у Краљеву у Србији, док је Горан Бреговић истог дана са својим Оркестром за свадбе и сахране одржао концерт у Порденонеу у Италији.

Организатори су поручили да ће јавност благовремено обавијестити о евентуалним новим измјенама фестивалског програма и извођачима који ће наступити умјесто отказаних концерата.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бијело дугме

концерт

Коментари (0)

Више из рубрике

Ди Џеј Крмак

Сцена

Ди Џеј Крмак се вратио и објавио нову пјесму и спот

2 ч

0
JK Jelena Karleuša

Сцена

Снимак малољетне Карлеуше запалио мреже, сви гледају једно

3 ч

0
Пјевачица Цеца Ражнатовић у бијелој хаљини позира пред камером.

Сцена

Цеца прекинула наступ због поруке из публике: Остала потпуно затечена

4 ч

0
Мемедовић се пожалио на јаке болове усред "Суперпотјере"

Сцена

Мемедовић се пожалио на јаке болове усред "Суперпотјере"

8 ч

0

  • Најновије

20

39

Од септембра у Црној Гори невакцинисаној дјеци забрањен боравак у вртићима

20

37

"Глобална економија издржала шок боље него очекивано"

20

28

Новорођенче пронађено мртво у тоалету

20

21

Снажно невријеме погодило Словенију: Падао град величине ораха

20

20

У Српској поново у расту цијене горива

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима