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Ди Џеј Крмак се вратио и објавио нову пјесму и спот

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 18:23

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Ди Џеј Крмак
Фото: Screenshot / YouTube

Популарни пјевач Ди Џеј Крмак представио је нови спот за пјесму "Жена мафијаша", којом је још једном остао вјеран свом препознатљивом музичком изразу.

Ријеч је о нумери која доноси енергичан ритам и духовит текст, по чему је Ди Џеј Крмак годинама препознатљив међу публиком широм региона.

Спот прати тематику пјесме, а већ након објаве привукао је бројне реакције и коментаре фанова.

Да ли ће "Жена мафијаша" постати још један хит у његовој каријери, остаје да се види, а спот је већ доступан публици на његовим званичним каналима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ди Џеј Крмак

Жена мафијаша

Пјесма Жена мафијаша

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