Ди Џеј Крмак се вратио и објавио нову пјесму и спот

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Популарни пјевач Ди Џеј Крмак представио је нови спот за пјесму "Жена мафијаша", којом је још једном остао вјеран свом препознатљивом музичком изразу.
Ријеч је о нумери која доноси енергичан ритам и духовит текст, по чему је Ди Џеј Крмак годинама препознатљив међу публиком широм региона.
Спот прати тематику пјесме, а већ након објаве привукао је бројне реакције и коментаре фанова.
Да ли ће "Жена мафијаша" постати још један хит у његовој каријери, остаје да се види, а спот је већ доступан публици на његовим званичним каналима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
8 ч0
Сцена
12 ч0
Најновије
Тренутно на програму