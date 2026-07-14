Ди Џеј Крмак се вратио и објавио нову пјесму и спот

Ријеч је о нумери која доноси енергичан ритам и духовит текст, по чему је Ди Џеј Крмак годинама препознатљив међу публиком широм региона.

Спот прати тематику пјесме, а већ након објаве привукао је бројне реакције и коментаре фанова.

Да ли ће "Жена мафијаша" постати још један хит у његовој каријери, остаје да се види, а спот је већ доступан публици на његовим званичним каналима.