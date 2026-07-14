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Идемо по побједу: Пасквалов отац у Софији послао поруку Бањалучанима пред Левски

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 19:15

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Абел Пасквал Сениор
Фото: АТВ

На утакмицу између Левског и Борца пристигао је и отац Абела Пасквала - Абел Пасквал сениор који је дошао у друштву браће и пријатеља Борчевог првотимца.

“Идемо по побједу. Само јако”, поручио је Пасквал сениор прије уласка на трибине стадиона “Георги Аспарухов”.

Подсјећамо, сат времена прије почетка утакмице објављен је почетни састав Борца, а међу стартних 11 је и сјајни Абел Пасквал.

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Осим Паквала од првог минута на терен ће истрчати Никола Ћетковић, Синиша Саничанин, Лука Јуричић, Амер Хирош, Себастијан Херера, Милош Јојић, Виктор Роган, Немања Јакшић, Стефан Савић и Санди Огринец.

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